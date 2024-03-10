В Приморье завели дело из-за угроз участнику военной операции
В Приморском крае завели уголовное дело из-за угроз участнику военной операции на Украине, которые он получил на рынке в Уссурийске, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
8 марта на парковке у центрального рынка в Уссурийске между местным жителем и участником военной операции произошел конфликт, сопровождаемый угрозами в адрес последнего.
Было возбуждено дело по ст. 119 (угроза причинения тяжкого вреда здоровью) и ст. 213 УК (хулиганство).
Инцидент произошел на парковке у магазина «Семь ветров» в Уссурийске, когда местный житель припарковал свой автомобиль на месте для инвалидов, передает Vladivostok1.ru. Это заметил другой мужчина, который лишился одной ноги во время боевых действий, и сделал нарушителю замечание, снимая конфликт на видео. В ответ тот начал угрожать лишить военного второй ноги.
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