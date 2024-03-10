У «пенсионерки» из немецкой «Фракции Красной армии» нашли 1,2 кг золота

Даниэллу Клетте, члена левой террористической группы «Фракция Красной Армии», арестовали в конце февраля. У нее в квартире нашли оружие, €40 тыс. наличными и 1,2 кг золота. Двух ее сообщников продолжают искать. Всем им за 50 лет

Даниэлла Клетте (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

В ходе повторных обысков в берлинской квартире пенсионерки Даниэлы Клетте, которая причастна к деятельности боевиков «Фракции Красной армии» (RAF), полиция нашла оружие, €40 тыс. наличными и 1,2 кг золота, сообщает Spiegel.

Найденный пистолет фирмы Heckler&Koch, как предполагает следствие, мог быть украден членами RAF из оружейного магазина в общине Максдорф на юго-западе страны в ноябре 1984 года. Всего во время нападения на магазин были похищены 22 пистолета, два многозарядных ружья и около 2,8 тыс. патронов. Часть украденного оружия нашли еще в 1980-х, другие предметы не обнаружены до сих пор.

RAF как левая террористическая группировка появилась из радикального студенческого движения, ее члены ставили целью подрыв капитализма в Западной Германии. Движение наладило связи с властями ГДР и группировками с Ближнего Востока.



На счету боевиков RAF более 30 убийств. Среди их жертв были политики и видные предприниматели, в том числе генеральный прокурор Зигфрид Бубак и председатель правления Deutsche Bank Альфред Херрхаузен, еще более 200 человек были ранены. RAF распалась в 1998 году.

Кроме того, у Клетте были найдены глушилка, несколько сотовых телефонов и удостоверений личности (например, итальянское на имя Клаудии Бернади) и различные документы, имеющие отношение к RAF.

65-летнюю Клетте, которая жила под вымышленным именем, арестовали в конце февраля. Ее разыскивали 30 лет. При первом обыске у нее дома нашли взрывчатку, боеприпасы, автомат Калашникова, пистолет, пистолет-пулемет и другое «тяжелое оружие».

На прошлой неделе немецкий спецназ провел в Берлине безуспешную операцию по захвату еще двух боевиков RAF — 69-летнего Эрнста-Фолькера Штауба и 55-летнего Буркхарда Гарвега, их поиски продолжаются. Они действовали вместе с Клетте.

Клетте, Штауб и Гарвег принадлежат к третьему поколению «Фракции Красной Армии», которое действовало в 1980-е — начале 1990-х годов. Spiegel и другие немецкие СМИ называют их «пенсионерами RAF». Они находятся на вершине списка наиболее разыскиваемых Европолом преступников. Spiegel пишет, что их подозревают как минимум в шести ограблениях супермаркетов и инкассаторов с 1999-го по 2016 год.