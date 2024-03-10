У «пенсионерки» из немецкой «Фракции Красной армии» нашли 1,2 кг золота
В ходе повторных обысков в берлинской квартире пенсионерки Даниэлы Клетте, которая причастна к деятельности боевиков «Фракции Красной армии» (RAF), полиция нашла оружие, €40 тыс. наличными и 1,2 кг золота, сообщает Spiegel.
Найденный пистолет фирмы Heckler&Koch, как предполагает следствие, мог быть украден членами RAF из оружейного магазина в общине Максдорф на юго-западе страны в ноябре 1984 года. Всего во время нападения на магазин были похищены 22 пистолета, два многозарядных ружья и около 2,8 тыс. патронов. Часть украденного оружия нашли еще в 1980-х, другие предметы не обнаружены до сих пор.
RAF как левая террористическая группировка появилась из радикального студенческого движения, ее члены ставили целью подрыв капитализма в Западной Германии. Движение наладило связи с властями ГДР и группировками с Ближнего Востока.
На счету боевиков RAF более 30 убийств. Среди их жертв были политики и видные предприниматели, в том числе генеральный прокурор Зигфрид Бубак и председатель правления Deutsche Bank Альфред Херрхаузен, еще более 200 человек были ранены.
RAF распалась в 1998 году.
Кроме того, у Клетте были найдены глушилка, несколько сотовых телефонов и удостоверений личности (например, итальянское на имя Клаудии Бернади) и различные документы, имеющие отношение к RAF.
65-летнюю Клетте, которая жила под вымышленным именем, арестовали в конце февраля. Ее разыскивали 30 лет. При первом обыске у нее дома нашли взрывчатку, боеприпасы, автомат Калашникова, пистолет, пистолет-пулемет и другое «тяжелое оружие».
На прошлой неделе немецкий спецназ провел в Берлине безуспешную операцию по захвату еще двух боевиков RAF — 69-летнего Эрнста-Фолькера Штауба и 55-летнего Буркхарда Гарвега, их поиски продолжаются. Они действовали вместе с Клетте.
Клетте, Штауб и Гарвег принадлежат к третьему поколению «Фракции Красной Армии», которое действовало в 1980-е — начале 1990-х годов. Spiegel и другие немецкие СМИ называют их «пенсионерами RAF». Они находятся на вершине списка наиболее разыскиваемых Европолом преступников. Spiegel пишет, что их подозревают как минимум в шести ограблениях супермаркетов и инкассаторов с 1999-го по 2016 год.
Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»
Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности
Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео
Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности
У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео
Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»
В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ
6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит
Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа
Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Что поможет защитить доходы от инфляции? 4 актива
Где самые высокие ставки по накопительным счетам? Топ-10 банков