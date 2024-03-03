Спецназ вступил в бой с «пенсионерами» «Фракции Красной армии» в Берлине

Трех бывших членов «Фракции Красной армии» (RAF) искали около 30 лет, в феврале силовики задержали участницу группы, у которой нашли оружие. Группа причастна к терактам и убийствам в годы холодной войны

Фото: Christian Mang / Reuters

Немецкий спецназ провел операцию по захвату двух боевиков «Фракции Красной армии» (RAF) в Фридрихсхайне, расположенном в восточной части Берлина, сообщило в X управление уголовной полиции земли Нижней Саксонии.

Операция началась в 7:30 утра, силовики искали 69-летнего Эрнста-Фолькера Штауба и 55-летнего Буркхарда Гарвега. Двое мужчин задержаны, их личности устанавливаются.

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Операция не обошлась без выстрелов, сообщили в берлинской полиции. Bild отметил, что использовались светошумовые гранаты.

В начале недели в Берлине арестовали другого члена RAF, 65-летнюю Даниэлу Клетте, которую разыскивали 30 лет. Она жила под вымышленным именем. При обыске у нее дома нашли взрывчатку, боеприпасы, автомат Калашникова, пистолет, пистолет-пулемет и другое «тяжелое оружие». Немецкие спецслужбы сообщили, что существует «потенциальная опасность для населения».

RAF как боевая группировка появилась из радикального студенческого движения, ее члены ставили целью подрыв капитализма в Западной Германии. Движение наладило связи с властями ГДР и группировками с Ближнего Востока. На счету боевиков RAF более 30 убийств. Среди их жертв были политики и видные предприниматели, в том числе генеральный прокурор Зигфрид Бубак и председатель правления Deutsche Bank Альфред Херрхаузен, еще более 200 человек были ранены.

Все трое — Клетте, Штауб и Гарвег — принадлежат к третьему поколению бывшей левой террористической организации «Фракция Красной Армии», которое действовало в 1980-е — начале 1990-х годов. Spiegel и другие немецкие СМИ называют их «пенсионерами RAF». Они находятся на вершине списка наиболее разыскиваемых Европолом преступников. После распада RAF в 1998 году они, как подозревают силовики, совершили серию ограблений.