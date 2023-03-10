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Шесть человек погибли в результате стрельбы в Германии

В Гамбурге произошла стрельба, шесть человек погибли, двое получили ранения, сообщил Bild. По данным Allgemeine Zeitung, стрельба произошла в в центре Свидетелей Иеговы (запрещенная в России экстремистская организация) в районе Альстердорф.

Как уточняет Allgemeine Zeitung, ранения получили несколько человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Позднее Bild сообщил о семи погибших и восьми пострадавших при стрельбе.

На месте находятся пожарные и скорая медицинская помощь. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию после стрельбы, передает издание.

«Немедленно найдите убежище в здании. Звоните только в случае крайней необходимости, чтобы линии не оборвались», — говорится в сообщении полиции.

Материал дополняется.

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Виктория Громова Виктория Громова
Германия стрельба погибшие
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