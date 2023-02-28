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В Германии произошла стрельба у начальной школы
У здания начальной школы в городе Брамше в Германии произошла стрельба
В городе Брамше в земле Нижняя Саксония в Германии произошла стрельба у здания школы, два человека получили серьезные ранения. Об этом пишет Bild со ссылкой на полицию.
Стрельба произошла в 7:30 по местному времени (9:30 мск). Полиция задержала стрелявшего.
Самой школы стрельба никак не коснулось. Ученикам и учителям, которые стали свидетелями инцидента, оказывается помощь.
В мае прошлого года стрельба произошла в школе Lloyd в городе Бремерхафен на северо-западе Германии. Полиция задержала подозреваемого. Один человек получил серьезное ранение и попал в больницу.