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В Омске слушатель академии МВД покончил с собой в тире

Молодой человек приехал в город на первоначальную подготовку для будущих сотрудников полиции. Ведомство начало проверку
Фото: Андрей Свитайло / ТАСС
Фото: Андрей Свитайло / ТАСС

В тире учебного центра Омской академии МВД покончил с собой молодой человек, сообщает «Омскинформ». В пресс-службе регионального МВД подтвердили РБК факт произошедшего, уточнив, что скончался слушатель академии.

«По данному факту назначено проведение проверки, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — заявили в ведомстве.

Молодой человек покончил с собой 9 марта в здании, которое находится на 1-й улице Челюскинцев. По данным знакомого с ситуацией источника «Омскинформ», он приехал в Омск на первоначальную подготовку для будущих сотрудников полиции.

«Молодой человек характеризовался положительно. На службу поступил из подразделения УМВД по Называевскому району, — сообщили NGS55.RU в пресс-службе регионального управления ведомства. По данным издания, погибшему недавно исполнился 21 год.

В Москве покончил с собой второй за месяц сотрудник ФСО
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В конце ноября в Москве сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой на территории Кремля во время несения службы. Как писал Telegram-канал Baza, коллеги мужчины говорили о тяжелых условиях на службе, в том числе неоплачиваемых переработках. Несколько недель спустя в Останкинском районе столицы самоубийство совершил еще один сотрудник ФСО. Он был подполковником службы — заместителем начальника отделения. Тело нашли под окнами дома, в квартире полиция обнаружила предсмертную записку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя смерти двух сотрудников ведомства, заявил, что они связаны «исключительно с личными причинами».

Авторы
Екатерина Костина, Наталия Анисимова
Омск МВД академия тир самоубийство
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