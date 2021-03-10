В Омске слушатель академии МВД покончил с собой в тире

Молодой человек приехал в город на первоначальную подготовку для будущих сотрудников полиции. Ведомство начало проверку

Фото: Андрей Свитайло / ТАСС

В тире учебного центра Омской академии МВД покончил с собой молодой человек, сообщает «Омскинформ». В пресс-службе регионального МВД подтвердили РБК факт произошедшего, уточнив, что скончался слушатель академии.

«По данному факту назначено проведение проверки, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — заявили в ведомстве.

Молодой человек покончил с собой 9 марта в здании, которое находится на 1-й улице Челюскинцев. По данным знакомого с ситуацией источника «Омскинформ», он приехал в Омск на первоначальную подготовку для будущих сотрудников полиции.

«Молодой человек характеризовался положительно. На службу поступил из подразделения УМВД по Называевскому району, — сообщили NGS55.RU в пресс-службе регионального управления ведомства. По данным издания, погибшему недавно исполнился 21 год.