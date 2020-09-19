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Пандемия коронавируса ,  
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«Артек» назвал фейком сообщения о вспышке COVID-19 в лагере

Фото:artek.org
Фото: artek.org

Крымский детский центр «Артек» назвал фейком заявление главы международного отдела лагеря Нины Лазаревой, которая сообщила о вспышке коронавируса среди учителей в учреждении. Об этом сообщил лагерь на своей странице во «Вконтакте».

Там отметили, что за последнюю неделю коронавирус обнаружили у трех работников. В «Артек» заявили, что зараженных, а также их окружение, отстранили от работы и направили на госпитализацию или изоляцию. В лагере добавили, что на данный момент работа «Артека» ведется в строгом соответствии с с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами.

Ранее Лазарева опубликовала в Instagram пост, где сообщилао вспышке COVID-19 в лагере и обвинила руководство в нарушении мер эпидемиологической безопасности. В разговоре с РБК она заявила, что заразились не менее 20 учителей.

«20 учителей сейчас болеют коронавирусом, они госпитализированы. <...> Cкорее всего, у нас еще люди скрываются. Все может быть еще хуже», — сказала она. По словам Лазаревой, один заболевший педагог остается в центре.

Также о 20 заболевших среди педагогического состава в «Артеке» изданию «Подъем» заявил один из вожатых.

Лазарева добавила, что сотрудники неизбежно контактируют друг с другом. «Учителя живут в корпусе «Кедр». Это два этажа и двенадцать комнат. При этом здесь туалет, душ, кухня находятся на этаже», — уточнила она. По ее словам, находящемуся в корпусе заболевшему учителю стало плохо в прошлую пятницу, 11 сентября. «Он попросил сделать тест, ему сказали: «Это ОРВИ. У тебя до этого тест был отрицательный — иди». В понедельник он пришел в больницу, потребовал тест, вчера узнали, что тест положительный. То есть четыре дня человеку было плохо, он с высокой температурой», — сказала она.

В «Артеке» заявили, что находясь в отпуске Лазарева узнала о сокращении ее должности, что, как считают в детском центре «и стало мотивом для распространения фейковой информации об «Артеке» в социальных сетях».

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По словам Лазаревой, после того, как она опубликовала в Instagram видео, где рассказала о вспышке, ее корпоративную SIM-карту заблокировали, а в «Кедре» выключили Wi-Fi.

РБК направил запросы в пресс-службу центрального аппарата Роспотребнадзора и в администрацию детского центра «Артек».

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