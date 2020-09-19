«Артек» назвал фейком сообщения о вспышке COVID-19 в лагере

Фото: artek.org

Крымский детский центр «Артек» назвал фейком заявление главы международного отдела лагеря Нины Лазаревой, которая сообщила о вспышке коронавируса среди учителей в учреждении. Об этом сообщил лагерь на своей странице во «Вконтакте».

Там отметили, что за последнюю неделю коронавирус обнаружили у трех работников. В «Артек» заявили, что зараженных, а также их окружение, отстранили от работы и направили на госпитализацию или изоляцию. В лагере добавили, что на данный момент работа «Артека» ведется в строгом соответствии с с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами.

Ранее Лазарева опубликовала в Instagram пост, где сообщилао вспышке COVID-19 в лагере и обвинила руководство в нарушении мер эпидемиологической безопасности. В разговоре с РБК она заявила, что заразились не менее 20 учителей.

«20 учителей сейчас болеют коронавирусом, они госпитализированы. <...> Cкорее всего, у нас еще люди скрываются. Все может быть еще хуже», — сказала она. По словам Лазаревой, один заболевший педагог остается в центре.

Также о 20 заболевших среди педагогического состава в «Артеке» изданию «Подъем» заявил один из вожатых.