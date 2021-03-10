Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 марта

Собянин раскрыл будущее ограничений в Москве, Латвия возобновила авиасообщение с Россией. Актуальные новости о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 9079 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,3 млн. Выздоровели более 3,9 млн (плюс 13,3 тыс. за сутки), умерли более 90,2 тыс. человек (плюс 466 за сутки).