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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 марта

Собянин раскрыл будущее ограничений в Москве, Латвия возобновила авиасообщение с Россией. Актуальные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 9079 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,3 млн. Выздоровели более 3,9 млн (плюс 13,3 тыс. за сутки), умерли более 90,2 тыс. человек (плюс 466 за сутки).

Год с COVID-19: как все было и что изменилось навсегда — в спецпроекте РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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  • Весной в Москве будут снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, однако некоторые из них могут продолжить действовать и дальше, сообщил мэр Сергей Собянин. Речь, в частности, может идти об ограничении на проведение массовых мероприятий и масочном режиме в метро.
  • Прививки от коронавируса, по всей видимости, придется делать регулярно, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Вице-премьер отметила, что эпидемия COVID-19 еще сохраняется, хотя все и «подрасслабились», и попросила по-прежнему беречь себя и своих близких.

  • По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 35% депутатов уже переболели коронавирусом и 22% — сделали прививки.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 116,1 млн человек, из них 2,5 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 116,8 млн человек, свыше 2,59 млн скончались.

Video

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 28,9 млн зараженных. Индия находится на втором месте (11,2 млн), на третьем — Бразилия (11 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,2 млн). Более 3 млн зараженных обнаружили также во Франции, Испании и Италии.

  • Власти Латвии приняли решение возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию.
  • Власти Украины могут ввести локдаун по всей стране, если большинство областей окажется в красной зоне и будет расти число госпитализаций, заявил глава Минздрава страны Максим Степанов.
  • Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» в Италии.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Наталья Демченко
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