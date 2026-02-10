 Перейти к основному контенту
Украинский бизнесмен Мазепа насмерть сбил пешехода на Maybach

Фото: Игорь Мазепа / Flickr
Фото: Игорь Мазепа / Flickr

Украинский бизнесмен Игорь Мазепа на Maybach насмерть сбил пешехода, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники. Об этом же пишет «Украинская правда».

Мазепа — основатель и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital.

По информации «РБК-Украина», авария произошла 9 февраля около 19:30 по местному времени (20:30 мск) на трассе Киев-Чоп, близ села Каменный Майдан Житомирской области. Предварительно Мазепа ехал в сторону Житомира и сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу по неосвещенной части. Пешеход умер по дороге в больницу.

Полиция Житомирской области в Telegram подтвердила эти обстоятельства, но не назвала имени водителя. Источники издания сообщили что за рулем был именно Мазепа.

На Украине задержали финансиста Мазепу
Бизнес
Фото:Игорь Мазепа / Flickr

Мазепа 10 февраля сам сообщил в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена), что попал в ДТП «с участием третьего лица». Деталей он не раскрыл, пообещав сделать это позже.

«Для предупреждения возможных инсинуаций сообщаю, что не устал, не употреблял запрещенные водителями вещества, что подтверждено медосмотром на месте, и не нарушал никаких правил дорожного движения», — написал Мазепа, добавив, что сотрудничает со следствием.

В полиции Житомирской области сообщили, что водитель автомобиля был трезв. Ведомство назвало его возраст — 49 лет, что совпадает с возрастом Мазепы.

После аварии было начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть человека). Виновному по этой части статьи может грозить до восьми лет лишения свободы.

Материал дополняется

