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На Украине задержали руководителя одной из ведущих инвесткомпаний

Главу одной из ведущих инвесткомпаний Украины задержали при пересечении границы
Гендиректора Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выехать в Польшу, в самой инвесткомпании прошли обыски. Дело связано с получением прав на землю для застройки коттеджного поселка вдоль Киевской дамбы
Фото: Игорь Мазепа / Flickr
Фото: Игорь Мазепа / Flickr

Украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выезда в Польшу, сообщают источники NV и Forbes Украина. В самой инвесткомпании прошли обыски, была изъята документация по разным направлениям деятельности.

По данным «Страна.ua», вместе с бизнесменом на пункте пропуска «Медика — Шегини» был задержан его брат Юрий Мазепа, дело связано с «земельными махинациями» в Киевской области.

«Всего в деле фигурируют около 20 человек, среди которых застройщики и сотрудники госгеокадастра. Речь идет о завладении более 7 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы. Дело вели департамент стратегических расследований Нацпола вместе Государственным бюро расследований (ГБР)», — рассказал источник издания.

Следователи ГБР уточнили «Forbes Украина», что речь идет о получение права на землю для застройки коттеджного городка Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

В прошлом году обыски проходили у партнеров Мазепы, сам он анонсировал создание антирейтинга, куда войдут украинские силовики и судьи, «злоупотребляющие своими полномочиями», инициативу поддержали несколько десятков бизнесменов, однако она так и не была реализована, отмечает Forbes Украина.

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Игорь Мазепа родился в 1976 году в Киеве. Получил высшее экономическое и юридическое образование в Киевском национальном экономическом университете по специальностям «Международная экономика» и «Право». В конце 1990-х работал в российско-американской инвестиционной компании (ИК) Prospect Investments, в 2000–2002 годах занимал пост управляющего директора в ИК Foyil Securities New Europe, затем — директора в ИК «МФК».

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Concorde Capital Мазепа основал в 2004 году. Она занималась привлечением средств в металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также в химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и других секторах. Одной из самых крупных сделок с недвижимостью Concorde Capital считается покупка в конце 2022 года киевского завода «Кузня на Рыбальском», который раньше принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.

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