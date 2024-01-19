Финансист Мазепа: я не пытался сбежать из Украины, я ехал на форум в Давос

Задержанный на Украине Мазепа заявил, что не бежал, а ехал в Давос

Фото: Национальная полиция Украины

Задержанный на Украине бизнесмен, основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа объяснил, что не пытался бежать из страны, а ехал на экономический форум в Давос. Его слова приводит издание «Страна».

Мазепа рассказал, что несколько месяцев назад узнал о задержании собственников земельных участков, которые находятся по соседству с его участками, и об их содержании в СИЗО. Он отметил, что понимал, что это может коснуться и его.

«Все это время я пользовался своим мобильным телефоном, своей банковской картой, автомобилем, который зарегистрирован на меня. Если бы я хотел спрятаться, я бы наверное не пользовался всеми вещами, которые принадлежали лично мне», — сказал Мазепа.

Он подтвердил, что прокуроры требуют взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 700 млн грн.

Утром 19 января Мазепу задержали при попытке выезда в Польшу. В Concorde Capital прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли документацию по разным направлениям деятельности. По данным «Страны», на Мазепу завели дело, связанное с «земельными махинациями» в Киевской области — речь идет о завладении более 7 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы.

Предприниматель объяснил, что в 1969 году, когда дамба проектировалась, про техническую документацию, со слов прокурора, «все забыли». С 1991 года, когда Украина получила независимость, «ни одна государственная структура не интересовалась тем, почему эти земли находятся в пользовании водных ресурсов» страны. По мнению прокурора, он должен был знать об этом, когда покупал землю на вторичном рынке.

Concorde Capital Мазепа основал в 2004 году. Она занималась привлечением средств в металлургии, автомобилестроении, недвижимости, а также химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и других секторах.