Котяков объяснил слова о поддержке работодателями семей с детьми

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Инициатива Минтруда о поддержке рождаемости со стороны работодателя направлена на изменение его отношения к сотруднику с семейными обязанностями, хотя дополнительная помощь семье также важна. Об этом в интервью изданию «Эксперт» рассказал министр труда и занятости Антон Котяков, комментируя сказанное им в интервью РБК о поддержке рождаемости работодателями.

«Понятно, что мы стимулируем предприятия к выплатам, но главная задача все же в трансформации отношения. В обществе, в трудовом коллективе должно быть четкое понимание того, что если сотрудник создал семью, родил детей, то он может рассчитывать на понимание своих обстоятельств», — подчеркнул глава Минтруда.

По словам Котякова, важны разные формы поддержки. Так, если речь идет о периоде беременности, то будущей маме нужно предоставить возможность работать в дистанционном или гибком формате. Родившей женщине — возможность сократить рабочий день или оставить ребенка в специальной детской комнате на территории вуза или завода.

В России необходимо создать условия, чтобы женщины могли одновременно строить карьеру и заниматься воспитанием детей, считает министр. По словам Котякова, женщин «не получится запереть дома для того, чтобы они только рожали».

В октябре министр труда в интервью РБК сообщил, что подход к выплате маткапитала «требует определенной актуализации». По его словам, хоть мера и позволила замедлить снижение рождения первенцев, «не начался рост вторых рождений», хотя третьи рождения растут.

«Нам нужна какая-то дополнительная поддержка рождений. Соответственно, мы сейчас думаем над тем, как нам развивать материнский капитал, с тем чтобы усилить его вклад в демографию», — подчеркнул министр.

Котяков добавил, что, по мнению властей, без активного вовлечения работодателя вопрос демографии не решить. Первое, что необходимо сделать, говорил он, это сформулировать у работодателя четкое понимание, что забота о сотруднике «вернется с двойным профитом».