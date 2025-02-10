КС признал законным отстранение от работы за отказ привиться от COVID

В 2021 году социального работника из Петербурга и сотрудника транспортной сферы из Приморья отстранили от работы за отказ привиться от COVID. В КС посчитали, что решения работодателей были обоснованны

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Конституционный суд признал обоснованными решения, по которым сотрудников отстранили от работы из-за отказа пройти вакцинацию от коронавируса, сообщают «Ведомости».

КС в конце января вынес отказные определения по жалобам Наталии Орловой, работавшей в сфере социального обслуживания, и Евгения Моканца, который был сотрудником транспортной компании. Обоих в 2021 году отстранили без сохранения зарплаты. Истцы оспаривали положения Трудового кодекса и законов «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Суд посчитал, что решения работодателей были обоснованны. Инстанция указала, что на момент начала спора действовали региональные нормативные акты, которые обязывали определенные категории работников прививаться из-за угрозы распространения COVID. Например, в Санкт-Петербурге, где живет Орлова, обязательные прививки нужно было делать сотрудникам сферы соцобслуживания, как постановило местное управление Роспотребнадзора. Аналогичные меры были в Приморье, откуда поступила жалоба Моканца.

Вакцинация от COVID-19 является добровольной, в 2021 году ее внесли в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Согласно ст. 51 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», прививки из этого календаря нужно делать при наличии мотивированных постановлений главных санитарных врачей в случае угрозы возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний.

В Минтруде в 2021 году также отмечали, что не привившегося сотрудника, можно отстранять от работы, если в регионе действует постановление главы Роспотребназора об обязательной вакцинации. При этом ведомство обращало внимание, что в ТК нет нормы об увольнении за отказ от прививки.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев сообщил «Ведомостям», что суды, рассматривающие подобные споры в первой инстанции, апелляции и кассации, обычно становятся на сторону работодателей.