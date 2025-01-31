Конституционный суд подтвердил право на компенсацию лечения за свой счет

Конституционный суд предписал судам тщательно изучать дела о компенсации расходов на лечение вне рамок ОМС. Платное лечение не может всегда рассматриваться как неразумно затратное, указал КС

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Конституционный суд (КС) встал на сторону пациента, потребовавшего от клиники компенсации за причиненный вред, а также стоимости лечения в другой больнице, за которое он заплатил самостоятельно. Своим постановлением в ответ на жалобу жителя Владивостока Романа Ромаданова суд запретил формально отказывать в праве на компенсацию расходов на лечение, которое проведено не за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Что стало поводом для обращения в КС

Согласно информации из постановления суда, Роман Ромаданов обратился в клинику «Медик-89» во Владивостоке, где ему при удалении зуба сломали челюсть. После этого Ромаданова госпитализировали в стационар городской больницы. Там ему провели операцию с использованием титановых пластин. Стоимость этих пластин (25,6 тыс. руб.) пациент оплатил самостоятельно, так как подобное лечение не предусмотрено программой ОМС, то есть не оплачивается за счет государства по медицинскому полису.

Ромаданов обратился с жалобой на стоматологическую клинику в районный суд, который зафиксировал причинение пациенту вреда средней степени тяжести, постановил расторгнуть договор с частной клиникой, а также взыскать уплаченные за лечение деньги, расходы на дополнительное лечение, компенсацию морального вреда и штраф — всего 196,8 тыс. руб.

Но клиника подала жалобу в апелляционный суд, чтобы оспорить решение. В итоге суд апелляционной инстанции отменил решение районного суда, в том числе обязательство клиники о возмещении компенсации стоимости титановых пластин. Суд решил, что Ромаданов не нуждался в лечении с их применением и имел возможность получить лечение с помощью других материалов в рамках программы ОМС. Этот факт, решила апелляционная инстанция, исключает обязанность ответчика возмещать расходы в соответствии с п. 1 ст. 1085 Гражданского кодекса (ГК).

Суд кассационной инстанции, куда Ромаданов обратился, чтобы оспорить решение, также встал на сторону клиники. Верховный суд также отказал в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам.

Статья 1085 Гражданского кодекса устанавливает объем и характер возмещения вреда в случае причинения вреда здоровья. Согласно статье, при причинении гражданину вреда здоровью ему должны возместить утраченный в результате случившегося доход, а также дополнительные расходы, в том числе на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.

Что значит решение КС

В своей жалобе Ромаданов указал, что ограничения, установленные ст. 1085 ГК, препятствуют его праву потерпевшего на возмещение расходов на лечение, проведенное в соответствии с утвержденными клиническими рекомендациями и которое является более эффективным, чем то, которое предлагается бесплатно (в рамках программы ОМС). Это, по его мнению, приводит к необоснованному освобождению от гражданско-правовой ответственности виновных в причинении вреда. Ромаданов попросил признать, что ст. 1085 ГК противоречит преамбуле и ст. 52 Конституции, согласно которой права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом, а «государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба».

Конституционный суд не признал, что эта статья ГК противоречит Конституции, но указал, что сложившаяся практика, исключающая возмещение потерпевшему расходов на лечение при наличии возможности получить медицинскую помощь бесплатно по ОМС, фактически ограничивает его выбор. «Платное лечение не может рассматриваться во всех случаях в качестве неразумно затратного», — говорится в постановлении. Вместе с тем оно предполагает обязанность причинителя вреда возместить только необходимые расходы. Дело Ромаданова КС постановил пересмотреть.

«В последнее время ряд судов отказывали в возмещении расходов, которые были понесены пациентами не в рамках ОМС, указывая, что аналогичные последствия можно было бы устранить в рамках программы ОМС. Вынесенное КС постановление повлияет на практику в части невозможности судам отказать в возмещении расходов лишь на основании того, что для исправления некачественного лечения пациент выбрал платную медицину, а не ОМС», — сказала РБК советник юридической фирмы Verba Legal Екатерина Третьякова.

Юрист отметила, что пациенты прибегают к платным услугам иногда вынужденно — когда медицинская ошибка требует оперативного вмешательства или когда в рамках госгарантий невозможно оказание соответствующей медицинской помощи в определенные сроки в связи с состоянием пациента, в случае исчерпания квот или в иных случаях. Кроме того, есть медицинские манипуляции, которые не включены в ОМС, в этой связи судам наравне с другими сложными аспектами в таких спорах потребуется оценивать целесообразность несения расходов на платную медицину, продолжает эксперт. По оценке Третьяковой, КС не выработал универсальное правило, но его подход в этом деле даст возможность пациентам заявлять требование о возмещении расходов, понесенных не только в рамках ОМС, а судам придется оценивать каждый случай индивидуально на предмет обоснованности и необходимости именно платного лечения в конкретном случае.