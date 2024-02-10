Церковный суд запретил в служении экс-ректора православного университета
Епархиальный суд РПЦ в Москве запретил в служении и постановил извергнуть из сана игумена Петра (Еремеева) после троекратного его вызова на заседания церковного суда, на которые он не явился. Об этом сообщила Московская епархия.
Суд постановил, что дисциплинарного наказания он заслуживает на основании правила 25-го Святых Апостолов. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Это правило гласит, что клирик, «в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе облаченный», должен быть извержен из сана, но не отлучен.
Еремееву 50 лет. В 2010 году его назначили ректором Российского православного института (РПИ), спустя год — ректором Российского православного университета, в состав которого вошел РПИ. В 2013-м Еремеев стал наместником Высоко-Петровского ставропигиального монастыря Москвы. Он занимал эти должности до 2021 года.
С марта 2014 по ноябрь 2023 был настоятелем храма Димитрия Солунского в Московской области.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле