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Церковный суд запретил в служении экс-ректора православного университета

Суд РПЦ запретил в служении экс-ректора православного университета Еремеева
Игумен Петр Еремеев нарушил 25-е апостольское правило, решили в епархии Москвы. Это правило касается «блудодеяния, или клятвопреступления, или татьбы». Клирик трижды не явился на заседания церковного суда
игумен Петр (Еремеев)
игумен Петр (Еремеев) (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Епархиальный суд РПЦ в Москве запретил в служении и постановил извергнуть из сана игумена Петра (Еремеева) после троекратного его вызова на заседания церковного суда, на которые он не явился. Об этом сообщила Московская епархия.

Суд постановил, что дисциплинарного наказания он заслуживает на основании правила 25-го Святых Апостолов. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Это правило гласит, что клирик, «в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе облаченный», должен быть извержен из сана, но не отлучен.

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Еремееву 50 лет. В 2010 году его назначили ректором Российского православного института (РПИ), спустя год — ректором Российского православного университета, в состав которого вошел РПИ. В 2013-м Еремеев стал наместником Высоко-Петровского ставропигиального монастыря Москвы. Он занимал эти должности до 2021 года.

С марта 2014 по ноябрь 2023 был настоятелем храма Димитрия Солунского в Московской области.

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