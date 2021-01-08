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Мэр Амстердама предложила запретить продажу марихуаны иностранцам

Инициатива грозит закрытием более половины кафе в городе. Правило о продаже марихуаны только местным жителям действует на остальной территории Нидерландов с 2013 года
Фото: Jasper Juinen / Getty Images
Фото: Jasper Juinen / Getty Images

Мэр Амстердама Фемке Халсема предложила запретить продажу марихуаны иностранным туристам. Об этом, как сообщает nrc.nl, говорится в письме мэра, направленном в городской совет.

«Критерий проживания» при продаже легких наркотиков применяется на остальной территории Нидерландов с 2013 года, но Амстердаму тогда обеспечили исключительное положение. Мэр хочет «снизить привлекательность Амстердама как места пребывания для туристов, любящих легкие наркотики».

Всего в Амстердаме находятся 166 кафе, которые предлагают марихуану. Хотя их количество с годами снижается, обороты оставшихся заведений растут, и этот рост во многом обеспечен иностранными туристами, которые приезжают в Амстердам. Согласно исследованию, проведенному по заказу муниципалитета, для обслуживания местного рынка потребуется всего 68 кафе.

Халсема признает, что запрет на продажу марихуаны иностранным курящим туристам может первоначально привести к незаконному обороту легких наркотиков на улице. Она считает, что запрет нужно вводить с «разумным переходным периодом», но пока неизвестно, сколько он продлится.

Отказ от легкого наркотуризма, отмечает издание, является частью долгосрочного проекта, направленного на то, чтобы центр Амстердама снова стал пригодным для жизни и избавился от неудобств массового туризма. В конце прошлого года Халсема также объявила о плане закрыть часть окон с проститутками в Квартале красных фонарей и перевести их в «эротический центр» за пределами центра города.

Власти Амстердама уже не в первый раз предлагают ограничить поток туристов, которых привлекает возможность купить легкие наркотики. Предыдущая подобная инициатива выдвигалась в феврале 2020 года.

АТОР предупредил о запрете туристам смотреть на проституток в Амстердаме
Общество
Фото:Kaveh Kazemi / Getty Images

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В 2018 году городские власти приняли ряд решений, ужесточающих правила посещения Квартала красных фонарей туристическими группами. В частности, гидов обязали следить за тем, чтобы экскурсанты не только не фотографировали, но и стояли спиной к витринам, за которыми рекламируют свои услуги сотрудницы секс-индустрии.

Новые правила ввели с апреля 2018 года. Они призваны сократить количество экскурсий и защитить как жителей квартала, так и сотрудников работающих там предприятий от чрезмерного наплыва туристов.

Власти ограничили численность экскурсионной группы, она не может насчитывать более 20 человек. Гиды будут обязаны получить специальные разрешения на проведение экскурсий в этом районе и предупредить своих подопечных, что они должны «проявить уважение к местным жителям, предпринимателям и работникам секс-бизнеса». Во время посещения квартала туристам запретили употреблять алкоголь, наркотики, а также громко разговаривать или кричать.

Автор
Владислав Гордеев
свобода слова марихуана легкие наркотики
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