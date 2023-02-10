В Северной Осетии проверят связь добровольцев с преступной группой в Запорожье

В Осетии проверят данные о связи добровольцев с преступниками в Запорожье

Глава Северной Осетии пояснил, что один из задержанных в Запорожской области носит прозвище «Осетин» из-за происхождения

Сергей Меняйло (Фото: sergeymeniaylo / Telegram)

Власти Северной Осетии проверят информацию о связи задержанных в Запорожской области членов преступной группы с добровольческими батальонами «Алания» и «Шторм-Осетия», сообщил в телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.

«Если подтвердится, что какие-то контакты с преступной группой были, виновные понесут серьезное наказание!», — предупредил он, назвав нарушением закона «бросание тени на имена» рискующих жизнью добровольцев.

Меняйло затем рассказал подробности об одном из задержанных — украинце Павле Харебове по прозвищу «Паша Осетин», который живет в Мелитополе с 1992 года. Его семья в том году перебралась в Запорожскую область из-за грузино-осетинского конфликта и всю жизнь он прожил на Украине.

«Никаких связей с бойцами или командованием батальонов «Алания» и «Шторм-Осетия», а также с мобилизованными из нашей республики на данный момент не выявлено», — отметил Меняйло.

Отряд добровольцев «Алания» действует в зоне военной операции с марта 2022 года, позднее к месту столкновений прибыл отряд «Шторм-Осетия», а также усиленный сводный добровольческий отряд артиллерии, говорится на сайте правительства Северной Осетии. Меняйло в декабре наградил командира «Шторм-Осетии» Игоря Цгоева орденом «Слава Осетии».

В ноябре прошлого года телеграм-канал Baza рассказал, что четверо осетинских мобилизованных в городе Васильевка Запорожской области зарезали 13 коров на ферме, где размещались российские военные, а затем выгнали ее же хозяина из дома. Затем мужчины напали на военнослужащих, находившихся возле фермы, избили их, и украли у местных рабочих автомобиль. Когда их попытались остановить, открыли огонь и ранили российского сержанта.

Меняйло затем раскритиковал поведение этих мобилизованных. Он подчеркнул, что батальоны добровольцев «Алания» и «Осетия» выполняют задачи, «показывая пример доблести, боевой дисциплины, патриотизма», а одно действие мобилизованных способно «перечеркнуть всю историю мужества и героизма наших бойцов».