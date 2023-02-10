В Осетии проверят данные о связи добровольцев с преступниками в Запорожье

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 09 фев, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 09 фев, 16:00
Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Куинджи украинским художником Общество, 14:44
Goldman Sachs cпрогнозировал рост цены нефти до $100 за баррель к декабрю Инвестиции, 14:39
В Днепре из-за риска обстрелов остановили движение электротранспорта Политика, 14:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:35
Adidas допустила спад выручки на $1,3 млрд из-за кроссовок от Канье Уэста Инвестиции, 14:33
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 14:31
Во всех областях Украины объявили вторую за день воздушную тревогу Политика, 14:29
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
МИД Китая призвал США к ответу после расследования по «Северным потокам» Политика, 14:18
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика Финансы, 14:17
Премьер Молдавии ушла в отставку Политика, 14:15
В МИД России назвали закрытой тему мирного договора с Японией Политика, 14:11
В Москве раскрыли названия семи новых станций метро Общество, 14:11
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 14:08
Продать нужное: что поможет бизнесу лучше попасть в потребности аудитории Pro, 14:04
Военная операция на Украине ,  
0 

В Осетии проверят данные о связи добровольцев с преступниками в Запорожье

В Северной Осетии проверят связь добровольцев с преступной группой в Запорожье
Глава Северной Осетии пояснил, что один из задержанных в Запорожской области носит прозвище «Осетин» из-за происхождения
Сергей Меняйло
Сергей Меняйло (Фото: sergeymeniaylo / Telegram)

Власти Северной Осетии проверят информацию о связи задержанных в Запорожской области членов преступной группы с добровольческими батальонами «Алания» и «Шторм-Осетия», сообщил в телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.

«Если подтвердится, что какие-то контакты с преступной группой были, виновные понесут серьезное наказание!», — предупредил он, назвав нарушением закона «бросание тени на имена» рискующих жизнью добровольцев.

Меняйло затем рассказал подробности об одном из задержанных — украинце Павле Харебове по прозвищу «Паша Осетин», который живет в Мелитополе с 1992 года. Его семья в том году перебралась в Запорожскую область из-за грузино-осетинского конфликта и всю жизнь он прожил на Украине.

«Никаких связей с бойцами или командованием батальонов «Алания» и «Шторм-Осетия», а также с мобилизованными из нашей республики на данный момент не выявлено», — отметил Меняйло.

Отряд добровольцев «Алания» действует в зоне военной операции с марта 2022 года, позднее к месту столкновений прибыл отряд «Шторм-Осетия», а также усиленный сводный добровольческий отряд артиллерии, говорится на сайте правительства Северной Осетии. Меняйло в декабре наградил командира «Шторм-Осетии» Игоря Цгоева орденом «Слава Осетии».

В ноябре прошлого года телеграм-канал Baza рассказал, что четверо осетинских мобилизованных в городе Васильевка Запорожской области зарезали 13 коров на ферме, где размещались российские военные, а затем выгнали ее же хозяина из дома. Затем мужчины напали на военнослужащих, находившихся возле фермы, избили их, и украли у местных рабочих автомобиль. Когда их попытались остановить, открыли огонь и ранили российского сержанта.

Читайте на РБК Pro
$1,5 млн на здоровье: как поддерживает форму Леброн Джеймс
Биохакинг на $2 млн: как 45-летний ИT-миллионер возвращает молодость
«Это паршивый бизнес». Почему Уоррен Баффет пожалел денег на новые станки
«Гуру плагиата»: 4 предпринимателя, которые разбогатели на чужих идеях

Меняйло затем раскритиковал поведение этих мобилизованных. Он подчеркнул, что батальоны добровольцев «Алания» и «Осетия» выполняют задачи, «показывая пример доблести, боевой дисциплины, патриотизма», а одно действие мобилизованных способно «перечеркнуть всю историю мужества и героизма наших бойцов».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Запорожская область Сергей Меняйло Северная Осетия
Материалы по теме
Ставшие инвалидами добровольцы будут получать две пенсии
Политика
Депутат обратился в Генпрокуратуру после видео самарских мобилизованных
Политика
Минобороны решило взять на себя снабжение добровольцев оружием и техникой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter