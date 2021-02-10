МВД объявило тендер на научную разработку под шифром «Верблюд»
ФКУ «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД объявило конкурс на разработку способа борьбы с видеофейками под шифром «Зеркало» («Верблюд»). Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Исполнителю заказа необходимо будет исследовать способы выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, который выполнен при помощи нейронных сетей. Также он должен будет разработать техзадание на создание аппаратно-программного комплекса, который бы это видео обрабатывал.
Начальная цена закупки — 4,79 млн руб.
Дипфейки — это результат синтеза видеоизображения, выполненный при помощи искусственного интеллекта. Он основан на соединении и наложении кадров друг на друга, в результате чего получается фейковое видео, внешне не отличимое от настоящего.