МВД объявило тендер на научную разработку под шифром «Верблюд»

Одним из самых известных дипфейков стал ролик с основателем SpaceX Илоном Маском, на котором он якобы поет песню «Трава у дома». Видео появилось после того, как компания впервые отправила астронавтов к Международной космической станции на космическом корабле CrewDragon. В оригинале песню исполняет ансамбль «Земляне».

Еще одним дипфейком стала запись с главой Facebook Марком Цукербергом, где он якобы говорит, что его компания добилась таких успехов благодаря помощи некой секретной организации.

Жертвами дипфейков в разное время становились экс-президент США Барак Обама и другие известные люди.