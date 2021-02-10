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МВД объявило тендер на научную разработку под шифром «Верблюд»

Исполнитель должен будет исследовать способы выявления «внутрикадрового монтажа» видео с использованием нейронных сетей для создания так называемых дипфейков. Разработку будет использовать МВД
Фото: Александр Алпаткин / ТАСС
Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

ФКУ «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД объявило конкурс на разработку способа борьбы с видеофейками под шифром «Зеркало» («Верблюд»). Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Исполнителю заказа необходимо будет исследовать способы выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, который выполнен при помощи нейронных сетей. Также он должен будет разработать техзадание на создание аппаратно-программного комплекса, который бы это видео обрабатывал.

Начальная цена закупки — 4,79 млн руб.

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Фото:Peter Nicholls / Reuters

Дипфейки — это результат синтеза видеоизображения, выполненный при помощи искусственного интеллекта. Он основан на соединении и наложении кадров друг на друга, в результате чего получается фейковое видео, внешне не отличимое от настоящего.

Одним из самых известных дипфейков стал ролик с основателем SpaceX Илоном Маском, на котором он якобы поет песню «Трава у дома». Видео появилось после того, как компания впервые отправила астронавтов к Международной космической станции на космическом корабле CrewDragon. В оригинале песню исполняет ансамбль «Земляне».

Еще одним дипфейком стала запись с главой Facebook Марком Цукербергом, где он якобы говорит, что его компания добилась таких успехов благодаря помощи некой секретной организации.

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Фото:Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

Жертвами дипфейков в разное время становились экс-президент США Барак Обама и другие известные люди.

Автор
Мария Лисицына
фейк МВД госзакупка тендер
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