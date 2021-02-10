В США разрешили экстренное применение коктейля из антител от Eli Lilly

Власти США в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 разрешили экстренное применение коктейля из антител, разработанного американской фармацевтической компанией Eli Lilly. Об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В ведомстве отметили, что разрешение выдано на экстренное применение бамланивимаба и этесевимаба, совместную инъекцию которых делают для лечения легкой или умеренной форм COVID-19 у взрослых и детей старше 12 лет с массой тела не менее 40 кг, у которых выявили коронавирус благодаря тестам на SARS-CoV-2, а также у людей с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19.

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