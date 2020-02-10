Песков не увидел в отмене приказа об ученых ревизию решений Медведева

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам отмену приказа Минобрнауки, который вводил ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Он назвал «абсолютно некорректным» вопрос журналистов, означает ли отмена приказа, что наследие правительства экс-премьера Дмитрия Медведева будет подвергнуто инвентаризации. «Не считаю возможным и целесообразным на него отвечать», — заявил он.

По словам Пескова, объяснения по поводу этого неудачного приказа давал еще предыдущий министр. Он [прежний глава ведомства] пояснил, что это никоим образом не означало запрета или ограничений контактов российских ученых с зарубежными коллегами. Из этого мы и исходим», — заявил пресс-секретарь.

«То что новым министром подчеркивается, что об этом не может быть и речи — это безусловно позитивный факт», — добавил Песков.

О том, что приказ отменен, ранее на пресс-конференции объявил новый глава ведомства Валерий Фальков. По словам министра, Россия заинтересована в сотрудничестве с иностранными учеными и участии в международных проектах, однако в проектах, связанных с обеспечением национальной безопасности, продолжит действовать ужесточенный порядок общения с зарубежными коллегами.