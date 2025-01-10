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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Кадры с новым выбросом мазута из танкера в Черном море

Новый выброс мазута из танкера в Черном море попал на видео
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Крушение танкеров в Керченском проливе

Кадры с новым выбросом мазута из танкера в Черном море
Video

Из танкера «Волгонефть 239», сидящего на мели в Черном море, произошла новая утечка нефтепродуктов, сообщил оперштаб Краснодарского края. На кадрах, снятых на месте, видно, как от кормы танкера тянется длинная черная полоса утекающего топлива. Площадь загрязнения — 2,8 тыс. кв. м. Его пообещали локализовать с помощью боновых заграждений и убрать с помощью биосорбентов. В начале января спасатели не видели утечки мазута с судов.

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танкер мазут Черное море загрязнение
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