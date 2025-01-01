Морспасслужба не нашла утечки на затонувших частях танкеров «Волгонефть»

Спасатели сообщили, продолжается ли утечка мазута с затонувших танкеров

С затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе не происходит утечек мазута, сообщили в Морской спасательной службе. На воде периодические появляется только радужная пленка

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Сотрудники Морской спасательной службы не нашли утечек мазута из затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Об этом сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю.

В районе затопления периодически появляются небольшие радужные пятна, которые обрабатывают сорбентом, отметили в оперштабе. В декабре водолазы за несколько дней — в перерывах между штормами — провели обследование корпусов затонувших частей судов.

«Утечек мазута из затонувших фрагментов нет. <...> Ежедневно продолжается мониторинг акватории, суда Морспасслужбы патрулируют территорию», — говорится в сообщении. В МЧС также сообщали, что выхода нефтепродуктов не обнаружено.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение у Керченского пролива во время шторма 15 декабря 2024 года. В результате происшествия произошел разлив нефтепродуктов.

С 25 декабря власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации краевого масштаба. 28 декабря ЧС регионального характера ввели также в Крыму.

К 1 января с побережья Кубани было собрано около 71,4 тыс. т загрязненного песка и грунта после разлива мазута, обследовано 56 км прибрежной территории. В Крыму обследовали 1309 км береговой линии, собрали и вывезли 226 т загрязненного песка и грунта.