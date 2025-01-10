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«МК» сообщил о массовом закрытии клиник с лицензией на роды

«МК»: в России массово закрываются клиники с лицензией на роды
По данным Росздравнадзора, за 2019 — середину 2024 года более 150 государственных медучреждений лишились лицензий на роды, пишет издание
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В России массово закрываются роддома и женские консультации, пишет «МК».

В ряде государственных клиник от Алтайского края до Чечни прекращены действия лицензий на роды. По данным Росздравнадзора, за 2019 — середину 2024 года более 150 медучреждений лишились таких лицензией. По данным Российского общества акушеров-гинекологов, в больницах кадровый дефицит акушеров-гинекологов и неонатологов оценивается от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. с учетом акушерок.

РБК направил запрос в Минздрав.

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Фото:Марина Круглякова / ТАСС

Осенью Департамент здравоохранения Чукотки издал приказ, согласно которому все беременные, состоящие на учете в родильном отделении в Билибино, должны направляться на роды в Анадырь из-за отсутствия в штате врача-неонатолога. Анадырь находится в 1051 км от Билибино (если по прямой, то около 600 км). После этого союз «Родительская палата» направил обращение президенту Владимиру Путину, заявив, что дорога до Анадыря может быть опасной для беременных женщин из-за «сурового» климата Чукотки и транспортных трудностей. В правительстве региона РБК объяснили, что роддом в Билибино «никто не закрывает», а речь идет «об организации правильной маршрутизации». Там также отметили, что в многопрофильных больницах из-за «большой поточности беременных» квалификация врачей выше, чем в районных роддомах.

В ноябре президент подписал законопроект, вводящий штрафы за «пропаганду чайлдфри» в интернете, СМИ, кино и рекламе. Для физических лиц он составляет до 400 тыс. руб., для должностных — до 800 тыс. руб., для юридических — до 5 млн руб.

Путин призывал рожать как минимум по два ребенка ради сохранения этноса и развития страны.

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