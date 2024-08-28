ТАСС узнал о нескольких уголовных делах по факту хищений в «Роснано»

Ущерб только по одному из дел превысил 2 млрд руб., пишет агентство. Накануне суд в Москве заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано», которых обвинили в растрате

Следователи провели проверки в «Роснано», которые выявили факты многомиллиардных хищений у компании, заведено несколько уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Только по одному из дел ущерб составил более 2 млрд руб., пишет агентство. «Роснано» признана потерпевшей стороной.

27 августа Мещанский суд Москвы заочно арестовал Олега Киселева и Ирину Рапопорт — двух бывших топ-менеджеров компании, входящей в структуру «Роснано». Их обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст 160 УК). По версии следствия, фигуранты в составе организованной группы растратили деньги из уставнго капитала компании «путем совершения ряда финансовых операций с аффилированными юридическими лицами». Ущерб «Роснано» оценили как особо крупный.

Они находятся не в России. Киселев работал в «Роснано» с 2008 года, до 2019-го был заместителем председателя правления. Рапопорт руководила дочерней компанией «Роснано капитал», зарегистрированной в Швейцарии.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что в деле о хищении из «Роснано» 1,676 млрд руб., помимо Киселева и Рапопорт, фигурируют бывший директор «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший предправления банка «Пересвет» Александр Швец. Согласно материалам дела, для вывода средств использовалась схема с участием подконтрольных компаний. Специально для этого в 2012 году был учрежден кипрский фонд Nanoenergo Fund Limited (50% «Роснано», 50% банк «Пересвет). Затем фонд «накачали» деньгами, перечислили их в «Пересвет», вывели по фиктивным договорам займов и присвоили, утверждал Хинштейн.