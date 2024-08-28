 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ТАСС узнал о нескольких уголовных делах по факту хищений в «Роснано»

Ущерб только по одному из дел превысил 2 млрд руб., пишет агентство. Накануне суд в Москве заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано», которых обвинили в растрате

Следователи провели проверки в «Роснано», которые выявили факты многомиллиардных хищений у компании, заведено несколько уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Только по одному из дел ущерб составил более 2 млрд руб., пишет агентство. «Роснано» признана потерпевшей стороной.

27 августа Мещанский суд Москвы заочно арестовал Олега Киселева и Ирину Рапопорт — двух бывших топ-менеджеров компании, входящей в структуру «Роснано». Их обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст 160 УК). По версии следствия, фигуранты в составе организованной группы растратили деньги из уставнго капитала компании «путем совершения ряда финансовых операций с аффилированными юридическими лицами». Ущерб «Роснано» оценили как особо крупный.

Следователи попросили арестовать бывшего заместителя Чубайса в «Роснано»
Политика
Ирина Рапопорт

Они находятся не в России. Киселев работал в «Роснано» с 2008 года, до 2019-го был заместителем председателя правления. Рапопорт руководила дочерней компанией «Роснано капитал», зарегистрированной в Швейцарии.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что в деле о хищении из «Роснано» 1,676 млрд руб., помимо Киселева и Рапопорт, фигурируют бывший директор «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший предправления банка «Пересвет» Александр Швец. Согласно материалам дела, для вывода средств использовалась схема с участием подконтрольных компаний. Специально для этого в 2012 году был учрежден кипрский фонд Nanoenergo Fund Limited (50% «Роснано», 50% банк «Пересвет). Затем фонд «накачали» деньгами, перечислили их в «Пересвет», вывели по фиктивным договорам займов и присвоили, утверждал Хинштейн.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Роснано хищения угловное дело
Материалы по теме
Следователи попросили арестовать бывшего заместителя Чубайса в «Роснано»
Политика
Суд заочно арестовал бывшего заместителя Чубайса в «Роснано»
Политика
«Роснано» досрочно погасило «исторический» долг
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
В суд США направили новое обвинение Трампу по делу о выборах 2020 годаПолитика, 02:21
В Польше назвали непредсказуемыми действия Трампа в случае его победыПолитика, 02:09
ТАСС узнал о нескольких уголовных делах по факту хищений в «Роснано»Политика, 01:33
Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула РоссиюОбщество, 01:31
Трамп заявил о договоренности с Харрис провести дебаты на ABC NewsПолитика, 01:04
За рулем автомобиля, сбившего лося, был водитель 1998 года рожденияОбщество, 00:59
Зеленский назвал мирный план Китая политическим заявлениемПолитика, 00:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Брянской области глава округа пострадал при атаке дрона ВСУПолитика, 00:12
Потребление электричества показало резкий рост экономики Дальнего ВостокаЭкономика, 00:00
Кого из российских фигуристов ловили на допингеСпорт, 00:00
Кибовский попросил Бастрыкина помочь ему с отправкой в зону спецоперацииПолитика, 27 авг, 23:47
США сообщили, что не снимали ограничения для ВСУ на удары по РоссииПолитика, 27 авг, 23:15
Саратовские власти сообщили о фейках про заход украинских диверсантовПолитика, 27 авг, 23:12
Yle узнал о 400 пропавших из Финляндии беженцахПолитика, 27 авг, 23:08