Восемь человек погибли во время беспорядков в городе Гуаякиль в Эквадоре

Восемь человек погибли во время беспорядков в Эквадоре

Пятеро человек погибли, когда неизвестные открыли стрельбу по автомобилям, еще трех убили на складе запчастей, пишет El Universal. Мэр Гуаякиля Акилес Альварес уточнил, что также был ранен школьник. Известно о ранении полицейского

Фото: Rolando Enriquez / IMAGO / Agencia Prensa-Independien / ТАСС

В городе Гуаякиль на западе Эквадора в ходе массовых беспорядков погибли восемь человек, еще двое получили ранения, сообщил мэр Акилес Альварес. Его слова приводит El Universal.

По данным издания, пять человек погибли, когда неизвестные обстреляли автомобили на севере города, там же ранение получил школьник. Неподалеку группа вооруженных людей ворвалась на склад запчастей и убила еще троих человек.

Как сообщил Андрес Сандовал — директор Segura EP, муниципальной государственной компании, обеспечивающей безопасность, за два часа с 14:00 до 16:00 (22:00 — 00:00 мск) организация получила в общей сложности 1932 звонка и 650 экстренных вызовов.

За полтора часа, по его словам, были захвачены пять городских больниц, сгорело два автомобиля и два мотоцикла. Вторым пострадавшим Сандовал назвал полицейского, мужчина получил огнестрельное ранение.

По данным Primicias, полиция задержала по меньшей мере 18 участников беспорядков.

В Эквадоре с 8 января активизировались преступные группировки. В нескольких тюрьмах произошли бунты, оттуда сбежали главари крупнейших в стране преступных банд — «Лос Чонерос» и «Лос-Лобос». Полиция сообщала о попытках поджогов разных объектов и случаях нападений на полицейских, в том числе с использованием взрывчатки. В Гуаякиле вооруженные люди ворвались в здание телеканала TC Televisión и взяли в заложники журналистов.

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Президент Эквадора Даниэль Нобоа на фоне усиления преступной активности ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта и объявил ЧС на 60 дней. Он поручил военным нейтрализовать членов преступных группировок, которые своим указом признал террористическими. Национальная ассамблея (парламент) Эквадора пообещала военным и полицейским амнистию в случае превышения ими должностных полномочий во время операции по нейтрализации членов банд.

Некоторых ворвавшихся в здание TC Televisión задержали, их 13 человек, сообщила Генеральная прокуратура Эквадора в X (ранее — Twitter). В ведомстве уточнили, что всем участникам нападения намерены предъявить обвинения в терроризме. В результате атаки на редакцию никто не погиб, добавили в ведомстве.

Посольство России на фоне беспорядков призвало граждан не посещать Эквадор. Тем, кто уже находится в стране, рекомендовали отказаться от поездок по ней. Информации о россиянах среди россиян у дипмиссии пока нет.