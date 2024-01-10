Власти Перу решили направить спецназ на границу с Эквадором
Глава МВД Перу Виктор Торрес Фалькон приказал усилить контроль на границе с Эквадором, направив туда спецназ. Об этом ведомство сообщило в соцсети X (ранее — Twitter).
«Министр внутренних дел Виктор Торрес Фалькон распорядился немедленно отправить контингент Управления специальных операций (Diroes) полиции Перу для усиления мер безопасности на границе с Эквадором», — говорится в сообщении.
Правительство осудило насилие в соседней стране и выразило поддержку ее президенту Даниэлю Нобоа. Солидарность с Эквадором выразило также правительство Парагвая.
8 августа президент Эквадора объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней после побега из тюрьмы в Гуаякиле главаря крупнейшей в стране группировки «Лос Чонерос» Адольфо Масияса Вильямара по кличке Фито.
Накануне группа вооруженных людей ворвалась в
телестудию ТС в Гуаякиле во время прямого эфира и захватила заложников. Позднее полиция задержала нападавших. Издание El Universo сообщало о 13 задержанных.
После нападения на телестудию и других атак Нобоаподписал указ об объявлении «внутреннего вооруженного конфликта». Он распорядился обеспечить «мобилизацию и вмешательство Вооруженных сил и Национальной полиции», чтобы «гарантировать суверенитет и территориальную целостность» страны. Глава государства заявил, что «наркотеррористические группировки» пытаются запугать правительство, и отказался вести с ними переговоры.
Позднее издание Primicias сообщило, что после бунта в тюрьме в Риобамбе сбежал главарь еще одной группировки «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико по прозвищу «Капитан Пико».