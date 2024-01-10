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Власти Перу решили направить спецназ на границу с Эквадором

Глава МВД Перу решил направить спецназ на границу с Эквадором
Накануне президент Эквадора подписал указ об объявлении «внутреннего вооруженного конфликта» после серии нападений. Днем ранее он объявил чрезвычайное положение после побега из тюрьмы главаря крупнейшей в стране банды

Глава МВД Перу Виктор Торрес Фалькон приказал усилить контроль на границе с Эквадором, направив туда спецназ. Об этом ведомство сообщило в соцсети X (ранее — Twitter).

«Министр внутренних дел Виктор Торрес Фалькон распорядился немедленно отправить контингент Управления специальных операций (Diroes) полиции Перу для усиления мер безопасности на границе с Эквадором», — говорится в сообщении.

Правительство осудило насилие в соседней стране и выразило поддержку ее президенту Даниэлю Нобоа. Солидарность с Эквадором выразило также правительство Парагвая.

8 августа президент Эквадора объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней после побега из тюрьмы в Гуаякиле главаря крупнейшей в стране группировки «Лос Чонерос» Адольфо Масияса Вильямара по кличке Фито.

Накануне группа вооруженных людей ворвалась в
телестудию ТС в Гуаякиле во время прямого эфира и захватила заложников. Позднее полиция задержала нападавших. Издание El Universo сообщало о 13 задержанных.

Главарь второй крупнейшей банды страны сбежал из тюрьмы в Эквадоре
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После нападения на телестудию и других атак Нобоаподписал указ об объявлении «внутреннего вооруженного конфликта». Он распорядился обеспечить «мобилизацию и вмешательство Вооруженных сил и Национальной полиции», чтобы «гарантировать суверенитет и территориальную целостность» страны. Глава государства заявил, что «наркотеррористические группировки» пытаются запугать правительство, и отказался вести с ними переговоры.

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Позднее издание Primicias сообщило, что после бунта в тюрьме в Риобамбе сбежал главарь еще одной группировки «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико по прозвищу «Капитан Пико».

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Теги
Елена Чернышова
Эквадор Перу
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