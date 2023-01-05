В Санкт-Петербурге при пожаре на предприятии «Беларусь-МТЗ» погибли два человека

В Санкт-Петербурге при пожаре на заводе погибли два человека

Фото: МЧС России по г. Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге два человека погибли в результате пожара в производственном здании по адресу: Пушкинский район, Пулковское шоссе, д. 104. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу в своем телеграм-канале. По этому адресу находится завод «Беларусь-МТЗ».

«В двух-трехэтажном производственном здании размером 12х45 м происходит горение обстановки на площади 420 кв. м», — говорится в сообщении ГУ МЧС. К ликвидации пожара привлечено от МЧС семь единиц техники и 32 человека личного состава. На данный момент пожар локализован.

РБК направил запрос в ЗАО «Беларусь-МТЗ».

«Беларусь-МТЗ» производит тракторы, прицепы, экскаваторы, косилки, пескоразбрасыватели и другую технику. Предприятие продает запчасти для тракторов.

13 декабря в Невском районе Санкт-Петербурга загорелся завод «Звезда», горение распространилось на площадь 200 кв. м. К ликвидации пожара было привлечено семь единиц техники и 35 человек личного состава.