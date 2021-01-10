Губернатор Ненецкого автономного округа заразился COVID-19

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram.

«Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид. Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома. Работаю удаленно, постоянно нахожусь на связи», — написал глава региона.

Бездудный отметил, что от коронавируса не застрахован никто, а планерку 11 января он проведет в режиме видеоконференции.

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