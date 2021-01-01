В каких регионах губернаторы переболели коронавирусом. Карта

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Курс доллара на 26 декабря
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Спорт, 18:50
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Умер основатель винодельческой компании «Сатера» Игорь Самсонов
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Пандемия коронавируса
,
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В России растет число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. О своих положительных тестах на COVID-19 сообщают и главы регионов
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