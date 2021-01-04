Пандемия коронавируса , 04 янв, 14:12
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Губернатор Забайкалья заразился коронавирусом
Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заразился коронавирусной инфекцией, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Осипов находится на лечении в моностационаре Первой городской клинической больницы Читы.
Губернатор почувствовал недомогание на новогодних праздниках. Поначалу, после получения положительного теста, он ушел на самоизоляцию. Однако по настоянию врачей его направили в больницу.
В конце декабря коронавирус обнаружили у Сергея Морозова, губернатора Ульяновской области. Он ушел на самоизоляцию. Ранее о заболевании COVID сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.