Губернатор Забайкалья заразился коронавирусом

Александр Осипов (Фото: губернатор.забайкальскийкрай.рф)

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заразился коронавирусной инфекцией, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Осипов находится на лечении в моностационаре Первой городской клинической больницы Читы.

Губернатор почувствовал недомогание на новогодних праздниках. Поначалу, после получения положительного теста, он ушел на самоизоляцию. Однако по настоянию врачей его направили в больницу.

В конце декабря коронавирус обнаружили у Сергея Морозова, губернатора Ульяновской области. Он ушел на самоизоляцию. Ранее о заболевании COVID сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.