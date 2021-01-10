В США мужчина открыл стрельбу и убил четырех человек

Серию убийств 32-летний мужчина начал в Чикаго, а закончил в соседнем городе. По пути он ранил двоих человек, ограбил магазин и аптеку. В ходе перестрелки с полицией нападавший был ранен и скончался в больнице

В американском штате Иллинойс 32-летний мужчина начал стрельбу, убил четырех человек и ранил еще двух. Стрелка ранили полицейские, он скончался в больнице. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago.

Как сообщили в полиции, стрельбу открыл 32-летний Джейсон Найтингейл. Первый инцидент с его участием произошел 9 января в 13:50 по местному времени (22:50 мск) в Чикаго в районе гайд-парка. Преступник зашел в гараж, где застрелил 30-летнего мужчину, сидевшего в автомобиле.

Затем Найтингейл отправился в соседний квартал, зашел в жилой дом и застрелил там охранника и 77-летнюю женщину. После этого стрелок, угрожая оружием, угнал у своего знакомого автомобиль.

В одном из районов Чикаго он ограбил магазин и застрелил 20-летнего мужчину. Находившаяся там 81-летняя женщина получила огнестрельные ранения и была госпитализирована в критическом состоянии.