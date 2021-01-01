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В Иллинойсе в боулинг-клубе расстреляли двоих подростков

Инцидент произошел вечером в субботу по местному времени. Всего стрелок убил троих и ранил еще троих человек. По крайней мере, двое жертв — подростки. Стрелявшего задержали, сейчас полиция устанавливает подробности случившегося
Фото: WIFR Newsroom
Фото: WIFR Newsroom

В американском городе Рокфорд, штат Иллинойс, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще трое были ранены. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника местной полиции Дэна О'Ши.

Инцидент произошел в боулинг-клубе Рокфорда, расположенного примерно в 130 км к северо-ападу от Чикаго.

Как сообщает местный телеканал WIFR, стрельба началась около 19:00 по местному времени 26 декабря (4:00 27 декабря мск) в заведение Don Carter Lanes. Очевидцы вызвали полицию после того, как услышали выстрелы.

Четыре человека пострадали при стрельбе в Берлине
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По данным телеканала, по крайней мере, двое из погибших — подростки. Информации о состоянии троих пострадавших нет, они госпитализированы. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в стрельбе, о его личности и мотивах не сообщается. Сейчас на месте работают сотрудники прокуратуры и полиции.

Дэн О'Ши заявил, что, по предварительным данным, стрельба расценивается как случайное нападение. По его словам, несколько человек стали жертвами стрелка внутри здания боулинг-клуба, еще несколько — снаружи.

Неизвестный открыл стрельбу возле церкви в Нью-Йорке
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Фото:Jeenah Moon / Reuters

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В середине декабря неизвестный открыл огонь около кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Нападавший сначала стрелял на улице после рождественского выступления на ступенях закрытого собора, а после прибытия сотрудников полиции открыл огонь по ним.

В результате перестрелки преступник был ранен, его в критическом состоянии доставили в больницу. Информации о других пострадавших не сообщается.

Автор
Михаил Котляр
США Иллинойс стрельба жертвы
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