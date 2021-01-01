В Иллинойсе в боулинг-клубе расстреляли двоих подростков

Инцидент произошел вечером в субботу по местному времени. Всего стрелок убил троих и ранил еще троих человек. По крайней мере, двое жертв — подростки. Стрелявшего задержали, сейчас полиция устанавливает подробности случившегося

Фото: WIFR Newsroom

В американском городе Рокфорд, штат Иллинойс, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще трое были ранены. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника местной полиции Дэна О'Ши.

Инцидент произошел в боулинг-клубе Рокфорда, расположенного примерно в 130 км к северо-ападу от Чикаго.

Как сообщает местный телеканал WIFR, стрельба началась около 19:00 по местному времени 26 декабря (4:00 27 декабря мск) в заведение Don Carter Lanes. Очевидцы вызвали полицию после того, как услышали выстрелы.

По данным телеканала, по крайней мере, двое из погибших — подростки. Информации о состоянии троих пострадавших нет, они госпитализированы. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в стрельбе, о его личности и мотивах не сообщается. Сейчас на месте работают сотрудники прокуратуры и полиции.