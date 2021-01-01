Один человек погиб при стрельбе во время съемки клипа в Массачусетсе

Один человек погиб и пятеро получили ранения при стрельбе в американском городе Линн (штат Массачусетс) во время съемки музыкального клипа, сообщает Fox News.

По информации телеканала, состояние двух пострадавших оценивается как критическое. Как передает NBC Boston, все пострадавшие — люди в возрасте от 20 до 30 лет.

Инцидент произошел около 17:35 по местному времени (1:35 мск).

Вечером в субботу три человека погибли и еще трое были ранены в результате стрельбы в боулинг-клубе в американском городе Рокфорде (штат Иллинойс). Как сообщает местный телеканал WIFR, по крайней мере двое из погибших — подростки.