Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката, пишет «РИА Новости» со ссылкой на дистрибьютора «Централ Партнершип».

В компании сообщили, что вышедшая 26 декабря в прокат картина к 7 января заработала 1,8 млрд руб., что стало рекордом. По состоянию на утро 9 января сборы фильма оцениваются более чем в 1,9 млрд, его посмотрели почти 7 млн человек.

До этого рекорд принадлежал вышедшей в 2018 году комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — ее сборы составили 1,762 млрд руб. Самые кассовые российские фильмы без привязки к жанру — спортивная драма «Движение вверх» (сборы более 3 млрд руб.) и боевик «Т-34» (2,3 млрд).

В мире рекорд по сборам принадлежит картине «Мстители: Финал», ее сборы составили $2,7902 млрд.