Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане

По мнению экспертов из Сиднея, на возможностях США в Тихом океане сказались войны на Ближнем Востоке, экономия бюджета и недостаточный объем вложений в новые военные технологии

Фото: Jason Reed / AP

США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.

«Совокупный эффект от продолжающихся войн на Ближнем Востоке, экономии бюджета и недостаточном инвестировании в продвинутые военные возможности, а также масштаб либеральных программ Америки, оставили США плохо подготовленными к конкуренции в Индо-Тихоокеанской области», — говорится в сообщении.

По их мнению, силы США недостаточно подготовлены и снабжены для конкуренции в регионе. На готовности ключевых элементов ВВС и ВМС страны сказались «двадцать лет почти непрерывного боя», говорится в докладе. «Количество военных происшествий возросло, устаревшее оборудование используется по истечении срока службы, а обучение сокращено», — пишут они.

Эксперты считают, что на многих действующих военных базах США в Индо-Тихоокеанском регионе нет надежной инфраструктуры и они открыты для возможного ракетного обстрела со стороны Китая.

По мнению экспертов, китайские системы противодействия подрывают возможность США показывать свою мощь в регионе — из-за риска, что КНР предпримет действия быстрее, чем Штаты смогут среагировать.