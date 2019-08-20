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Политика ,  
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Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
По мнению экспертов из Сиднея, на возможностях США в Тихом океане сказались войны на Ближнем Востоке, экономия бюджета и недостаточный объем вложений в новые военные технологии
Фото: Jason Reed / AP

США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.

«Совокупный эффект от продолжающихся войн на Ближнем Востоке, экономии бюджета и недостаточном инвестировании в продвинутые военные возможности, а также масштаб либеральных программ Америки, оставили США плохо подготовленными к конкуренции в Индо-Тихоокеанской области», — говорится в сообщении.

По их мнению, силы США недостаточно подготовлены и снабжены для конкуренции в регионе. На готовности ключевых элементов ВВС и ВМС страны сказались «двадцать лет почти непрерывного боя», говорится в докладе. «Количество военных происшествий возросло, устаревшее оборудование используется по истечении срока службы, а обучение сокращено», — пишут они.

Эксперты считают, что на многих действующих военных базах США в Индо-Тихоокеанском регионе нет надежной инфраструктуры и они открыты для возможного ракетного обстрела со стороны Китая.

По мнению экспертов, китайские системы противодействия подрывают возможность США показывать свою мощь в регионе — из-за риска, что КНР предпримет действия быстрее, чем Штаты смогут среагировать.

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Из-за сочетания политического, экономического и внутреннего давления в ближайшее десятилетие оборонный бюджет США вряд ли будет соответствовать требованием национальной стратегии в этой области, уверены авторы доклада. Они указывают на то, что в прошлом конгресс отказывался утверждать бюджет и откладывал этот процесс, что не позволяло Пентагону эффективно распределять ресурсы и действовать с учетом долгосрочной перспективы.

«Растущая пристрастность и идеологическая поляризация внутри обеих партий в конгрессе затруднит достижение консенсуса по приоритетам федеральных расходов», — пишут авторы доклада. Вероятно, законодатели продолжат заключать компромиссы в отношении национальной обороны и в ущерб стратегическим целям, сказано в докладе.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Тихий океан, ВМС США
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