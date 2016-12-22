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Режиссер «Движения вверх» ответил на критику вдов героев фильма
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Режиссер «Движения вверх» ответил на критику вдов героев фильма
Общество, 10 янв, 20:34
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Режиссер «Движения вверх» ответил на критику вдов героев фильма
Вдовы персонажей «Движения вверх» раскритиковали фильм и подали в суд на студию Никиты Михалкова. Режиссер спортивной драмы заявил РБК, что относится к персонажам с «таким уважением, какое только можно представить»
Антон Мегердичев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Режиссер лидировавшего в новогоднем прокате в России фильма Антон Мегердичев заявил РБК, что ни один человек из съемочной группы не стремился оскорбить никого из сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, о которой снята эта спортивная драма.

Таким образом он ответил на критику вдовы центрового игрока сборной Александра Белова Александры Овчинниковой и вдовы тренера команды Владимира Кондрашина Евгении. В апреле они подали иск в Пресненский суд на производителя ленты «Студию Тритэ» Никиты Михалкова.

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«Ни один человек, который делал «Движение вверх», не ставил себе целью обидеть и оскорбить... А, наоборот, возвысить и сделать героев из команды, и они шли до последнего, чтобы найти какой-то контакт [с родственниками]», — сказал РБК Мегердичев.

Александра Овчинникова заявила изданию Meduza, что ей не нравится, как в фильме показан ее покойный муж и она была против того, чтобы в ленте были использованы их имена. «Я не хотела, чтобы кто-то вторгался в нашу частную жизнь... Нам показали готовый сценарий, сказали, что фильм уже снимается и ничего изменить они не могут. Только некоторые факты о тренере Кондрашине нам удалось поменять», — сказала она.

Евгения Кондрашина сказала изданию, что «очень обижена» на создателей фильма, поскольку с ней не посоветовались, а лишь показали готовый сценарий, который ее «совершенно не устроил». «В нем такие гадости были написаны, что я даже заболела после того, как его прочитала. В итоге, правда, кое-что убрали. Но Сашу Белова так и оставили больным, хотя это был расцвет его спортивной карьеры. Ведь это кощунство — показывать человека больным в лучшие его годы, зная, что спустя несколько лет после этих событий он умрет», — такое мнение выразила вдова тренера, фамилию которого заменили в фильме на Гаранжин.

19 апреля Пресненский районный суд зарегистрировал иск вдовы и сына Кондрашина Юрия и Александры Овчинниковой к студии Михалкова. Истцы утверждают, что информация об их частной жизни включена в сценарий без их согласия. Суд же установил, что ответчик внес изменения в сценарий во время рассмотрения дела и посчитал «исковые требования не подлежащими удовлетворению». В пресс-службе суда рассказали РБК, что 7 декабря был восстановлен срок на подачу апелляционной жалобы и «в ближайшее время дело будет назначено к слушанию в Мосгорсуде».

Режиссер фильма несколько раз общался с Овчинниковой и Кондрашиной, и у него сложилось впечатление, что они «о чем-то договорились».

«Действительно, я был приглашен на общение с ними, когда уже шел съемочный процесс. У нас главный консультант со стороны Сергея Белова — его сын, и я полностью доверялся Ивану Едешко (Белов и Едешко — баскетболисты, чемпионы Олимпиады-1972. — РБК), книжке «Движение вверх» и Алжану Жармухамедову, баскетболисту, который тоже там участвовал. После беседы с ними было ощущение, что мы поняли друг друга, а на определенном этапе эта ситуация ушла из-под моего ведения, не то что контроля, потому что я занимался производством картины, и там начались процессы, о которых я сейчас могу говорить, как вы, издалека», — рассказал режиссер.

По его словам, было снято два варианта финала: более драматичный и, на взгляд режиссера, лучший, плюс тот, который использовали в конечном итоге. Мегердичев утверждает, что он был согласован с родственниками баскетболистов. «Мы позволяли себе менять время и место событий. Да, в 1972 году Александр Белов не был болен, но в 1974 году был. Когда вы делаете блокбастер, миф, легенду, сценарист обязан сконструировать историю, которая за два часа должна захватить, заставить плакать, смеяться, это жанр такой», — отметил он.

Фильм «Движение вверх» вышел в прокат 28 декабря 2017 года и заработал за 12 дней почти 1,244 млрд руб., спортивную драму посмотрели более 424 тыс. зрителей. Продюсерами картины выступили директор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский и режиссер Никита Михалков.

Автор: Илья Немченко.
Теги: Михалков , Пресненский суд , баскетбол
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