Драма «Движение вверх» стала лидером новогоднего проката в России

Фильм «Движение вверх» о победе советской баскетбольной сборной на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене стал лидером праздничного проката в России, собрав за 12 дней более 1,2 млрд руб. Самым кассовым днем традиционно оказалось 2 января

Фото: кадр из фильма «Движение вверх»

Вышедший в прокат 28 декабря 2017 года фильм «Движение вверх» заработал за 12 дней почти 1,244 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на 16:30 понедельника, 8 января. Спортивную драму посмотрели 424,9 тыс. зрителей на 27,8 тыс. сеансов. Картина, продюсерами которой выступили директор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский и режиссер Никита Михалков, опередила по сборам прошлогоднего лидера — фильм «Викинг» (среди продюсеров — гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст). Стартовав в прокате также 28 декабря, «Викинг» за аналогичный срок — 12 дней — собрал тогда, по данным ЕАИС, почти 1,171 млрд руб.

Легендарные три секунды «Движение верх» рассказывает об исторической победе сборной СССР на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Обыграть до тех пор непобедимую команду США советским баскетболистам удалось в последние три секунды встречи. Производитель — «Тритэ», режиссер фильма — Антон Мегердичев. Дистрибьютор — «Централ Партнершип».

Бокс-офис еще одной российской новогодней премьеры — «Елки новые», релиз которой состоялся 21 декабря, уже сейчас превысил общие сборы «Елок 5», предыдущей серии франшизы (стартовали 22 декабря 2016 года) — 788,9 млн против 731 млн руб. соответственно. Но новая часть франшизы, выпущенная кинокомпанией Bazelevs Тимура Бекмамбетова, занимает лишь третью строчку в первой пятерке самых кассовых картин этих праздников.

Второе место новогоднего проката занял ремейк фильма «Джуманджи. Зов джунглей» (оригинал с участием актера Робина Уильямса вышел в 1995 году). Его премьера в России состоялась 21 декабря, касса на 8 января, по данным ЕАИС, — 1,039 млрд руб. На четвертом месте — мультфильм студии «Мельница» «Три богатыря и принцесса Египта». С 28 декабря его кассовые сборы превысили 642 млн руб. Замыкает первую пятерку анимационный фильм американского производства «Фердинанд». Он стартовал в России 21 декабря и до 8 января заработал почти 491 млн руб.

Наибольший вклад в бокс-офисы праздничных релизов традиционно обеспечивает 2 января. В прошлом году «Викинг» заработал в этот день более 204 млн руб. Результат фильма «Движение вверх» скромнее — 174 млн руб. У двух последних эпизодов «Елок» сборы 2 января составили 81,5 млн и 88,8 млн руб. соответственно. Аналогичный показатель за 2 января фильма «Джуманджи», новой серии «Трех богатырей», а также «Фердинанда» равняются 108 млн, 101 млн и 52 млн руб. соответственно.