В Россию прилетели 120 эвакуированных из Газы россиян

Самолет МЧС прибыл в Москву со 120 эвакуированными из Газы россиянами

В Москву прилетел самолет МЧС со 120 россиянами, которых эвакуировали из сектора Газа, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«На девятом спецборте МЧС России из Каира в Москву прибыли 120 граждан, из них 30 детей», — говорится в сообщении.

Всего с начала гуманитарной миссии, по данным МЧС, самолеты ведомства перевезли более 880 человек, из них более 380 детей, которые захотели уехать из зоны палестино-израильского конфликта.

3 декабря группа граждан России из 133 человек и членов их семей пересекла пункт пропуска «Рафах» на границе сектора Газы и Египта.

В ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что заявки на эвакуацию из Газы российским властям направили свыше 900 человек, из них 639 — россияне, 271 — их родственники. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 ноября говорила, что эвакуации из Газы ожидают еще несколько сотен россиян.