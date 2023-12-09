На северо-западе Москвы мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии

В Москве неизвестный выстрелил в двух сотрудников Росгвардии

По предварительным данным, один из полицейских получил травму щеки, второй - ранение по касательной в голову. Инцидент произошел ночью

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

На северо-западе Москвы мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии, которые не были при исполнении, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник и телеграм-канал «112».

По данным канала, один из офицеров получил огнестрельную травму щеки, второй — ранение по касательной в голову. Конфликт произошел ночью на улице Твардовского. В ходе ссоры неизвестный ранил оппонентов из травматического пистолета и сбежал.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что там нет информации о случившемся. РБК направил запрос в пресс-службу Главного управления Росгвардии по Москве.

Ночью 7 декабря на юго-востоке Москвы неизвестные несколько раз выстрелили в машину с водителем внутри и похитили из салона сумки с деньгами. Прокуратура Южного административного округа столицы возбудила уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса («разбой»).

По информации телеграм-канала Shot, в машине находился курьер. Грабители обстреляли автомобиль из травматического оружия и похитили несколько сумок с наличными. Водитель пытался уехать от грабителей, но был ранен, его госпитализировали. Точная сумма похищенных средств неизвестна.