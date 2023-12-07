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Общество ,  
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На юге Москвы неизвестные устроили разбой со стрельбой

Прокуратура: в Москве неизвестные расстреляли машину и украли из нее деньги
Сколько именно похитили нападавшие неизвестно — из атакованной машины они вытащили несколько сумок с деньгами. Водитель ранен, его госпитализировали

На юго-востоке Москвы неизвестные несколько раз выстрелили в машину с водителем внутри и похитили из нее сумки, по предварительной информации, с деньгами, после чего уехали, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Машина, на которой скрылись злоумышленники, обнаружена брошенной недалеко от места преступления», — уточнили в ведомстве. Прокуратура Южного административного округа Москвы возбудило уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса (разбой).

По информации телеграм-канала Shot, в машине находился курьер. Грабители обстреляли автомобиль из травматического оружия и похитили несколько сумок с наличными. Водитель пытался уехать от грабителей, но был ранен, его госпитализировали.

Точная сумма похищенных денег неизвестна, людей, открывших огонь, разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

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17 ноября в Москве неизвестные отняли сумку с крупной суммой денег у двух мужчин рядом с отделением банка, перед этим выстрелив в их сторону несколько раз. Ограбление произошло на Пресненском валу. Как сообщили в столичном главке МВД, мужчинам угрожали предметом, похожим на пистолет, в результате нападения пострадал один человек. «РИА Новости» уточнило, что у прохожих похитили около 300 млн руб.

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Теги
Мир Ландау
Москва разбой кража прокуратура

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