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Нападения исламистов в Европе ,  
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В Париже вынесли приговор подросткам за убийство учителя из-за карикатур

В Париже осудили шестерых причастных к убийству учителя Пати из-за карикатур
Сюжет
Нападения исламистов в Европе
Пати в 2020-м обезглавил 18-летний уроженец Чечни за то, что учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Среди осужденных подростков есть те, кто следил за преподавателем и указал на него нападавшему. Убийца был застрелен
Конфлан-Сент-Онорин, Франция, 18 октября 2020 г.
Конфлан-Сент-Онорин, Франция, 18 октября 2020 г. (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Париже прошел суд над молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет, которые были причастны к убийству учителя Самюэля Пати в октябре 2020 года, передает BFMTV.

Пятерых из них обвинили в заговоре с целью совершения насилия при отягчающих обстоятельствах, еще одного — в клеветническом доносе. На момент совершения нарушений обвиняемым было 13–15 лет.

Они получили разные сроки — от 14 месяцев до двух лет заключения, в некоторых случаях — с испытательным сроком. К наиболее суровому наказанию приговорили тех, кто следил за Пати и указал на него нападавшему. Им был на тот момент 18-летний беженец чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Полиция застрелила его при задержании.

В конце 2024 года судебное разбирательство по делу Пати продолжится — перед судом предстанут восемь взрослых, уточняет телеканал.

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Обстановка у школы во французском городе Конфлан-Сент-Онорин

Пати был учителем истории и географии в колледже Конфлан-Сент-Онорин. На одном из занятий, тема которого была связана со свободой слова, он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo. Это и стало мотивом для его убийства. 16 октября Анзоров обезглавил его возле колледжа. Потом он выложил в Twitter снимок отрезанной головы преподавателя, добавив, что Пати был «казнен» за «унижение пророка Мухаммеда».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя случившееся, заявил, что учитель спровоцировал нападение на себя, показывая «оскорбительные рисунки». К президенту Франции Эмманюэлю Макрону чеченский руководитель обратился с требованием прекратить «провокации и нападки на веру».

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Власти Франции обещали наградить Самюэля Пати одной из высших наград в стране — орденом Почетного легиона.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Франция карикатуры пророк Мухаммед убийство учитель приговор

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