МВД запросило право покупать технику без предельной цены из-за санкций

МВД запросило у правительства разрешение закупать ноутбуки и автомобили без привязки к предельной цене. Сейчас аукционы ведомства признаются несостоявшимися из-за отсутствия участников — они запрашивают цены выше установленных

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Министерство внутренних дел предложило разрешить закупку ноутбуков, планшетов и транспортных средств для его нужд без привязки к предельным ценам. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Действие закупочных правил в части предельной цены может быть приостановлено до 31 декабря 2023 года, следует из проекта. На этот период на закупки МВД не будет распространяться несколько пунктов постановлений правительства от 2015 и 2014 годов, регулирующих приобретение федеральными госорганами вычислительной техники ‎и автомобилей, а также их аренду и лизинг. Речь идет о постановлениях «Об определении требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» и о порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций госорганов.

В пояснительной записке указывается, что проект направлен на снижение риска срыва закупок МВД радиоэлектронной продукции, транспортных средств «в условиях санкций со стороны недружественных государств».

«В ходе проведения мероприятий, направленных на организацию закупки вычислительной техники (ноутбуки, планшеты), периферийного оборудования ‎и автотранспортных средств, от потенциальных поставщиков поступают ценовые предложения существенно превышающие предельные цены», — говорится в записке, и это ведет к признанию аукционов о закупке несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В документе отмечается, что решение не потребует дополнительных расходов, однако «есть вероятность снижения объема имущества в количественном выражении».

В пресс-службе Министерства финансов сообщили РБК, что проект постановления поступил в ведомство и будет рассмотрен в установленном порядке. Там добавили, что нормативы цен для закупки ноутбуков и автомобилей будут индексироваться в пределах индекса потребительских цен по данным Росстата.

«Накопленная величина такого индекса в отношении автомобилей на 1 января 2022 года составила 1,855, а на планшеты и ноутбуки — 1,084. Соответственно, на нее заказчик получили право умножить установленный норматив цены», — отметили в пресс-службе Минфина. При этом, с течением времени могут быть учтены изменения коэффициента за текущий год, указали в министерстве.

В июне Минфин разрешил заказчикам не применять до 31 декабря 2022 года установленные предельные цены для госзакупок. В ведомстве пояснили, что мера была введена из-за значительного роста цен. Однако нововведение не распространили на федеральных заказчиков в части нормативов цен на средства и услуги связи, планшеты, ноутбуки, а также транспортные средства — на них ввели механизм индексации установленного правительством норматива цены.

В феврале Россия начала спецоперацию на Украине. Вскоре ряд иностранных производителей техники заявили о приостановке поставок продукции в Россию, в том числе американская Apple, южнокорейские Samsung и LG. В конце февраля генеральный директор сети бытовой и цифровой техники DNS Дмитрий Алексеев заявил о поднятии цен в ней на 30% на фоне санкций и падения рубля. В начале июня компания HP анонсировала сворачивание бизнеса в России и Белоруссии.

Об уходе из России заявили также многие иностранные автопроизводители. По итогам девяти месяцев средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России составила 2,29 млн руб., что на 19% больше, чем за весь 2021 год.