Умер победивший в 1970-х инфляцию в США экс-глава ФРС Пол Волкер

В Нью-Йорке в возрасте 92 лет умер «укротитель инфляции» Пол Волкер. Находясь на посту главы Федеральной резервной системы США в 1970–80-е годы, ему удалось снизить уровень инфляции в стране с 11,20 до 3,66%

Пол Волкер (Фото: Wong Maye-E / AP)

В США на 93-м году жизни умер бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Пол Волкер. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его дочь Дженис Зиму.

По ее словам, отец умер в воскресенье в Нью-Йорке. Причины смерти экономиста не уточняются. Reuters, ссылаясь на сообщения СМИ, передает, что он страдал раком простаты.

Пол Волкер возглавлял ФРС с 1979 по по 1987 годы в период президентства Джимми Картера, а затем Рональда Рейгана. Американские СМИ называли его «укротителем инфляции». Ее пик в США пришелся на март 1980 года, когда она достигла 14,8%. В 1979 году среднее значение инфляции составляло 11,2%. В ходе осуществляемой Волкером политики на посту главы ФРС к 1987 году уровень инфляции упал до 3,66%.

Решения Волкера помогли стабилизировать экономику, однако привели к существенному росту безработицы. Установленная им высокая процентная ставка привела к сокращению инвестиций в реальный сектор США.