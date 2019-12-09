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В Хабаровске ответили на данные о вызове губернатора на допрос в Москву
В пресс-службе губернатора заявили, что он не является свидетелем, потерпевшим или обвиняемым по какому-либо делу, а его поездка в Москву связана с рабочими встречами
Сергей Фургал (Фото: Сергей Карпухин / фотохост-агентство ТАСС)

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в Москве, но его поездка связана с рабочими встречами. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко, передает «РИА Новости».

Ранее 9 декабря местный портал DvHab.ru сообщил со ссылкой на источник, что Фургала вызвали в столицу для дачи показаний по делу, связанному с металлургическим заводом «Амурсталь». Издание ссылалось на документ, оказавшийся в распоряжении редакции, из которого следовало, что Фургал, будучи депутатом Госдумы, стал поручителем предприятия перед банком. Как говорилось в сообщении, сумма обязательств по нему составила около 2 млрд руб.

«Губернатора не вызывали в Москву для дачи каких-либо показаний. Это неправда», — заявила Томченко. По ее словам, Фургал находится в столице с субботы, 7 декабря, из-за рабочих встреч.

Пресс-секретарь добавила, что глава региона «не является свидетелем, потерпевшим или обвиняемым по какому-либо делу».

Политика
В правительстве Хабаровского края сообщили о выемке документов силовиками

17 ноября правоохранители пришли в «Амурсталь». По словам замгендиректора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск», они проверили «некоторые документы». Днем позже выемка документов прошла и в правительстве Хабаровского края.

В пресс-службе Хабаровского края тогда сообщили, что Фургал помог найти инвестора для завода. По словам Томченко, имущественный комплекс выкупил «Торэкс», а поручителем при поручении кредита в качестве дополнительных оборотных средств выступила супруга Фургала — Лариса Стародубова. Она также стала соучредителем «Торэкса».

Сотрудники правоохранительных органов также работали в компаниях-партнерах группы. По словам представителя «Торэкс-Хабаровск» Ирины Гулевич, следственные действия были связаны с поставщиками металлолома, «парой компаний».

Общество
Суд арестовал бизнес-партнера супруги хабаровского губернатора

19 ноября Николая Мистрюкова — бизнес-партнера Стародубовой и одного из учредителей «Торэкса» — арестовали на два месяца по делу об убийстве. По данным СПАРК, ему и супруге Фургала принадлежат по 25% в группе компаний.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Фургал, Хабаровский край
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