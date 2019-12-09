В Хабаровске ответили на данные о вызове губернатора на допрос в Москву

В Хабаровске ответили на данные о вызове губернатора на допрос в Москву

В пресс-службе губернатора заявили, что он не является свидетелем, потерпевшим или обвиняемым по какому-либо делу, а его поездка в Москву связана с рабочими встречами

Сергей Фургал (Фото: Сергей Карпухин / фотохост-агентство ТАСС)

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в Москве, но его поездка связана с рабочими встречами. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко, передает «РИА Новости».

Ранее 9 декабря местный портал DvHab.ru сообщил со ссылкой на источник, что Фургала вызвали в столицу для дачи показаний по делу, связанному с металлургическим заводом «Амурсталь». Издание ссылалось на документ, оказавшийся в распоряжении редакции, из которого следовало, что Фургал, будучи депутатом Госдумы, стал поручителем предприятия перед банком. Как говорилось в сообщении, сумма обязательств по нему составила около 2 млрд руб.

«Губернатора не вызывали в Москву для дачи каких-либо показаний. Это неправда», — заявила Томченко. По ее словам, Фургал находится в столице с субботы, 7 декабря, из-за рабочих встреч.

Пресс-секретарь добавила, что глава региона «не является свидетелем, потерпевшим или обвиняемым по какому-либо делу».