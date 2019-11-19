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В правительстве Хабаровского края сообщили о выемке документов силовиками
Следственные действия могут быть связаны с группой компаний «Торэкс», долей в которой владеет супруга краевого губернатора Сергея Фургала, сказала пресс-секретарь главы региона
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в правительстве Хабаровского края, сообщила РБК пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.

Речь, по словам представителя краевого главы, идет не об обысках, а о выемке документов. «Пришли сотрудники правоохранительных органов — по моей информации, из полиции, запросили перечень документов определенных, получили эти документы от первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Юрия Золочевского, а также от заместителя министра промышленности Хабаровского края», — заявила она. Томченко отметила, что никто не был задержан.

«Скорее всего, документы изымают для дальнейшей проверки и будут смотреть на предмет того, были ли какие-то незаконные преференции в адрес металлургического завода «Амурсталь». Это только мое предположение», — добавила пресс-секретарь.

РБК направил запрос в пресс-службу СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, а также в пресс-службу ГУ МВД по Хабаровскому краю.

Фургал помог найти инвестора для завода, рассказала Томченко «РИА Новости». Имущественный комплекс, по ее словам, выкупила группа компаний «Торэкс», а после того как сделка состоялась, для возобновления производства были необходимы «дополнительные оборотные средства». Поручителем при получении кредита в банке выступила жена Фургала, которая стала соучредителем «Торэкса». Возможность ее выхода из состава учредителей рассматривалась во время губернаторской гонки, однако тогда это было юридически невозможно, поскольку кредитные линии не были закрыты, а срок действия обязательств не прекращен, пояснила Томченко. РБК направил запрос в компании «Торэкс» и «Амурсталь».

Фургал был избран губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года и тогда же сложил с себя полномочия депутата Госдумы от ЛДПР. По данным СПАРК, его супруге Ларисе Стародубовой принадлежит 25% в ООО «Торэкс». Еще 25% владеет бизнесмен Николай Мистрюков, а 50% — АО «Армада».

Как сообщила AmurMedia представитель компании «Торэкс-Хабаровск» Ирина Гулевич, обыски были связаны с поставщиками металлолома, «парой компаний». Издание со ссылкой на источник написало, что следственные действия на предприятии связаны из-за старых долгов по налогам.

Авторы: Александра Юшкявичюте, Наталия Анисимова
Теги: новости РБК, Хабаровский край, Сергей Фургал
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