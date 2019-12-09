Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Сколько россиян готовы изменить Конституцию, палатки у офиса президента Украины, все больше работодателей в России готовы на повышение зарплат, нехватка дизеля в стране — главные новости в обзоре РБК

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше Согласно новому исследованию ФОМ (есть у РБК), большинство (68%) россиян считают, что в Конституцию пора вносить поправки. В прошлом году таких было 66%, а в 2013-м — 44%. Не готовы идти на изменение Основного Закона 17% респондентов (в 2018-м — 20%, 2013-м — 25%). «Плохой» Конституцию считают 22% граждан (21% в прошлом году и 18% в 2013-м).

Социологов интересовало, какие именно поправки стоит внести в действующую Конституцию. Участники опроса высказались за внесение поправок, направленных на улучшение социальной политики, повышение уровня жизни людей, улучшение качества медицины и образования.

Некоторые призвали отменить повышение пенсионного возраста, ввести контроль над ценами, дать больше прав президенту или жестко ограничить срок его полномочий.

Протестующие в Киеве установили палатки возле офиса президента

В преддверие саммита «нормандской четверки», который должен пройти в Париже 9 декабря, в Киеве началась протестная акция. Несколько тысяч участников установили палатки на площади перед зданием президентской администрации.