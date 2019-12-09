Общество , 09 дек, 08:26
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Сколько россиян готовы изменить Конституцию, палатки у офиса президента Украины, все больше работодателей в России готовы на повышение зарплат, нехватка дизеля в стране — главные новости в обзоре РБК
Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше
Согласно новому исследованию ФОМ (есть у РБК), большинство (68%) россиян считают, что в Конституцию пора вносить поправки. В прошлом году таких было 66%, а в 2013-м — 44%.
- Не готовы идти на изменение Основного Закона 17% респондентов (в 2018-м — 20%, 2013-м — 25%). «Плохой» Конституцию считают 22% граждан (21% в прошлом году и 18% в 2013-м).
- Социологов интересовало, какие именно поправки стоит внести в действующую Конституцию. Участники опроса высказались за внесение поправок, направленных на улучшение социальной политики, повышение уровня жизни людей, улучшение качества медицины и образования.
- Некоторые призвали отменить повышение пенсионного возраста, ввести контроль над ценами, дать больше прав президенту или жестко ограничить срок его полномочий.
Протестующие в Киеве установили палатки возле офиса президента
В преддверие саммита «нормандской четверки», который должен пройти в Париже 9 декабря, в Киеве началась протестная акция. Несколько тысяч участников установили палатки на площади перед зданием президентской администрации.
- Протестующие требуют от президента Владимира Зеленского, который сегодня должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, «не допустить сдачи национальных интересов Украины». Акция должна продлиться до завершения саммита.
- Здание офиса президента охраняют несколько сотен сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии. Сначала они попытались помешать активистам соорудить сцену, где должны были выступать музыканты, но затем перестали вмешиваться.
- Накануне днем, 8 декабря, на площади Независимости (майдане Незалежности) несколько политических партий собрали 8 тыс. человек, потребовав от Зеленского «не допустить капитуляции». Издание «Вести.ua» утверждает, что часть участников на акцию привезли на автобусах из Полтавы, Львова и Ровно.