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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Сколько россиян готовы изменить Конституцию, палатки у офиса президента Украины, все больше работодателей в России готовы на повышение зарплат, нехватка дизеля в стране — главные новости в обзоре РБК
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше
Согласно новому исследованию ФОМ (есть у РБК), большинство (68%) россиян считают, что в Конституцию пора вносить поправки. В прошлом году таких было 66%, а в 2013-м — 44%.
  • Не готовы идти на изменение Основного Закона 17% респондентов (в 2018-м — 20%, 2013-м — 25%). «Плохой» Конституцию считают 22% граждан (21% в прошлом году и 18% в 2013-м).
  • Социологов интересовало, какие именно поправки стоит внести в действующую Конституцию. Участники опроса высказались за внесение поправок, направленных на улучшение социальной политики, повышение уровня жизни людей, улучшение качества медицины и образования.
  • Некоторые призвали отменить повышение пенсионного возраста, ввести контроль над ценами, дать больше прав президенту или жестко ограничить срок его полномочий.
Протестующие в Киеве установили палатки возле офиса президента
В преддверие саммита «нормандской четверки», который должен пройти в Париже 9 декабря, в Киеве началась протестная акция. Несколько тысяч участников установили палатки на площади перед зданием президентской администрации.
  • Протестующие требуют от президента Владимира Зеленского, который сегодня должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, «не допустить сдачи национальных интересов Украины». Акция должна продлиться до завершения саммита.
  • Здание офиса президента охраняют несколько сотен сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии. Сначала они попытались помешать активистам соорудить сцену, где должны были выступать музыканты, но затем перестали вмешиваться.
  • Накануне днем, 8 декабря, на площади Независимости (майдане Незалежности) несколько политических партий собрали 8 тыс. человек, потребовав от Зеленского «не допустить капитуляции». Издание «Вести.ua» утверждает, что часть участников на акцию привезли на автобусах из Полтавы, Львова и Ровно.
Конкуренция за кадры вынудила компании готовиться к повышению зарплат
Все больше компаний в России готовы повысить своим сотрудникам зарплаты. Согласно результатам опроса портала «Работа.ру», на такой шаг в 2020 году готовы пойти 25% работодателей (в прошлом году таких было 18%).
  • В то же время доля тех, кто повышать зарплаты не собирается, сократилась по сравнению с предыдущим годом — 35 против 56%. По оценке авторов исследования, это говорит о росте конкуренции среди российских компаний за лучшие кадры.
  • «Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», ‎— сказал замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.
  • Предыдущее исследование портала показало, что 86% россиян недовольны своей зарплатой. При этом большинство (72%) экономически активного населения готовы рассмотреть возможность перейти на фриланс.
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
Из-за роста спроса на зимнее дизельное топливо владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия Приморского края столкнулись с нехваткой топлива. Проблемы есть и в других регионах.
  • Как рассказал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, покупать дизель на бирже невыгодно (дороже на 5 руб. за литр), а по приемлемым ценам его продают только нефтебазы «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова и «Роснефти». Но по ряду причин доставить это топливо сложно.
  • По словам главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши, тяжелая ситуация сложилась в стране в целом. Сейчас биржевая цена тонны зимнего дизеля в среднем на 10–12 тыс. руб. дороже межсезонного дизеля, хотя обычно эта разница составляет 2–3 тыс. руб. Многим заправкам приходится работать себе в убыток.
  • Причиной произошедшего, по версии РТС, стали изменившиеся правила закупок для крупных промышленных предприятий: если раньше они покупали топливо у нефтяников на тендерах, теперь им разрешили делать это на бирже. В итоге РЖД, угольная компания СУЭК, промышленные комбинаты и другие потребители спровоцировали рост спроса на бирже и, соответственно, цен.
Автор: Сергей Витько
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