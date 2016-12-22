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Двое россиян погибли в ДТП в Египте
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Двое россиян погибли в ДТП в Египте
Общество, 11:41
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Двое россиян погибли в ДТП в Египте

В Египте накануне вечером в результате ДТП на трассе между Каиром и Хургадой погибли двое россиян. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на консульский отдел российского посольства.

«ДТП произошло на трассе ближе к Рас-Гарибу. Погибли два человека, один легко ранен. Что случилось, пока не ​понятно, мы продолжаем выяснять обстоятельства», — рассказал сотрудник российского представительства.

Согласно предварительной информации, в ДТП приняла участие грузовая машина, столкнувшаяся с автомобилем, в котором находились россияне.

В январе 2018-го Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Египтом, заблокированного с 2015 года, после теракта на борту аэробуса А321 компании «Когалымавиа». Чартерные перевозки с курортами Хургады и Шарм-эш-Шейха по-прежнему остаются под запретом.

Теги: Египет , ДТП
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