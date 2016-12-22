В ДТП в Крыму погибли четыре человека
Общество, 00:54
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В ДТП в Крыму погибли четыре человека
В результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма погибли четыре человека, заявили в республиканском МВД. Об этом сообщает «Интерфакс».
В районе сел Табачное и Вилино автомобиль Volkswagen вылетел с трассы, врезался в препятствие и опрокинулся. Четыре из пяти находившихся в салоне погибли. В салоне находились пять человек: четыре погибли. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
В начале ноября в ДТП в Крыму пострадали шесть детей. Автомобиль Renault, в котором находилась семья из восьми человек, врезался в забор. Причиной происшествия стало то, что водитель заснул за рулем.