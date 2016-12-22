В Краснодарском крае шесть человек погибли в ДТП со скорой помощью

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края в результате столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи погибли шесть человек. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, автомобиль ВАЗ 2114 столкнулся с каретой скорой помощи в районе станицы Некрасовская. Погибли шесть человек, находившиеся в легковом автомобиле, включая двоих детей. Троих сотрудников скорой помощи и еще одного пассажира легковой машины госпитализировали.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в машине скорой помощи пострадали водитель и двое медиков, которые ехали на вызов. Он добавил, что все четверо выживших находятся в крайне тяжелом состоянии.
В начале ноября в Краснодарском крае столкнулись следовавший из Минска в Адлер поезд и грузовик. В результате происшествия 15 пассажиров поезда получили легкие травмы. Также пострадали машинист, помощник машиниста и водитель грузовика.