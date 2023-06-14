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Власти предложили единое определение многодетной семьи

Минтруд: в правительство внесли проект о едином для страны определении многодетной семьи
На федеральном уровне нет определения многодетной семьи, они различны в регионах. Минтруд предложил считать такой семью с тремя и более несовершеннолетними детьми, в Думе планируют уточнить возрастные критерии
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В правительство внесли проект документа об определении как многодетной семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, заявил министр труда Антон Котяков во время правительственного часа в Госдуме, передает ТАСС.

«Закрепление статуса многодетной семьи — обновленная редакция проекта указа внесена в правительство. Предлагается установить, что многодетная семья — это семья с тремя и более несовершеннолетними детьми», — сказал он.

Министр уточнил, что статус и право на меры поддержки для таких семей будет сохраняться, если дети не достигли 23 лет и продолжают обучение в очной форме.

Накануне «Парламентская газета» сообщила, что в Госдуме ведут разработку двух законопроектов о многодетных семьях, которые в том числе будут определять верхнюю границу возраста детей для предоставления такого статуса. Сейчас, как правило, многодетными считают семьи с тремя и более детьми, но в регионах есть различия в возрастных критериях. Их хотят определить на федеральном уровне.

В Москве, например, многодетной признают семью, в которой есть три и более ребенка (рожденные и усыновленные) до достижения младшим из них возраста 16 лет или 18-ти — при обучении в школе. В Санкт-Петербурге многодетная семья — это такая, где есть три и более ребенка в возрасте до 18 лет.

1 июня, в Международный день защиты детей, президент Владимир Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» (ее выдают семьям, которые воспитали семь и более детей). Президент во время встречи сказал, что поручил правительству установить единый статус многодетной семьи на уровне федерации, поскольку этот «бытовой вопрос» имеет «большое значение на практике» из-за различий подходов в регионах. Кроме того, он предложил сделать удостоверение такой семьи не только в бумажном виде, но и в электронном.

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